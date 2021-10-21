Ekonomi Yükselen petrol fiyatları bir ülkeyi daha vurdu Benzinde rekor kırıldı
DÜNYA EKONOMİSİ

Yükselen petrol fiyatları bir ülkeyi daha vurdu: Benzinde rekor kırıldı

Ham petrol fiyatlarında son zamanlarda gözlenen küresel düzeydeki artış Japonya’daki benzin fiyatlarını da etkiledi. Japonya’da benzinin pompa fiyatı son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Yükselen petrol fiyatları bir ülkeyi daha vurdu: Benzin fiyatları Japonyada rekor kırdı
Foto/arşiv

Japonya’da benzinin pompa fiyatı rekor kırarak son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, fiyat artışının küresel ekonomideki toparlanmanın neden olduğu ham petrol talebinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Pazartesi günü itibariyle normal benzinin ortalama perakende satış fiyatı litre başına 164.6 yen (yaklaşık 1.44 dolar) olarak kayıtlara geçerken, fiyatlarda bir hafta öncesine göre 2.5 yen (yaklaşık 2 sent) artış gözlendiği bildirildi.

Uzmanlar, yaklaşan kış mevsimi dolayısıyla artan talep ve Japon yeninin dolar karşısında yaşadığı değer kaybı nedeniyle benzin fiyatlarındaki artışın önümüzdeki hafta da devam etmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

REKOR TAZELEDİ

Japonya’da ortalama perakende benzin fiyatları geçtiğimiz hafta son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırmış, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, normal benzinin ortalama satış fiyatının önceki pazartesi günü itibariyle litre başına 162.10 yene (yaklaşık 1.40 dolar) yükselerek Ekim 2014’ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştığı kaydedilmişti. Son gelişme ile birlikte ülkedeki benzin fiyatları 2 ardışık hafta boyunca rekor kırmış oldu.

Küresel düzeydeki artış iç pazarı da etkiledi

Ham petrol fiyatlarında son zamanlarda küresel çapta bir artış gözlenmiş, artışa dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD’de üretimin doğal afetler nedeniyle düşmesi ve Covid-19 sonrası dönemdeki ekonomik toparlanma sonucu artan ihtiyacın neden olduğu gündeme gelmişti. Gaz arzındaki sorunların devam etmesi durumunda elektrik şirketlerinin üretim için petrole yönelmesi ihtimalinin de artış eğilimindeki petrol fiyatlarında yukarı yönlü değişimlere neden olduğu kamuoyuna yansımıştı.

Tesla hem gelir hem de karda rekor kırdı
EKONOMİ
Tesla hem gelir hem de karda rekor kırdı

Dolar güne kaç liradan başladı?
EKONOMİ
Dolar güne kaç liradan başladı?

Altın fiyatları yükselişte: 21 Ekim bugün gram altın ne kadar çeyrek altın kaç TL?
EKONOMİ
Altın fiyatları yükselişte: 21 Ekim bugün gram altın ne kadar çeyrek altın kaç TL?

Sony oyun şirketi GSN Games’i 1 milyar dolara satıyor
EKONOMİ
Sony oyun şirketi GSN Games’i 1 milyar dolara satıyor
Kadıköyde Fenerbahçe öne geçti

Kadıköy'de
Fenerbahçe öne geçti

UEFA Avrupa Ligi mücadelesi 19.45'te başlayacak.​
Lokomotiv Moskova-Galatasaray

Lokomotiv Moskova-Galatasaray

​Kritik mücadele saat 22.00'de başlayacak.
Yarıya yakını 30 yaş altında

​Bakan Koca günlük vaka tablosunu paylaştı.

​Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP'li vekili ihya etti.

Cadde göle döndü

Cadde göle döndü

Vana arızası sonrası vatandaşlar zor anlar yaşadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.