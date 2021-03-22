Ekonomi Dolara yönelik dikkat çeken uyarı Ekonomik temeli yok rayına oturacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yükselişe geçen dolara yönelik dikkat çeken uyarı!

Dolara yönelik dikkat çeken uyarı: Ekonomik temeli yok rayına oturacak

Spekülatif ataklarla hızla yükselişe geçen dolar Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklamaları ile gerilerken uzmanlardan ise yatırımcılara uyarı geldi. Makro verilerde perşembeden cumaya değişen bir şey olmadığını vurgulayan uzmanlar, yükselişin ekonomik temeli olmadığını belirtirken piyasaların ise tekrardan rayına oturacağının altını çizdi.

Haber Merkezi Diğer
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği sonrası gece saatlerinde Asya piyasalarında spekülatif ataklarla yüzde 16 artışla 8,38 seviyelerine kadar çıkan dolar Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın sabah saatlerinde piyasalara verdiği mesajlarla hızla geri çekildi.

DOLARDAKİ ARTIŞ TEMELSİZ

Dövizdeki spekülatif hareketliliği yorumlayan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener ise yukarı yönlü hareketin ekonomik temeli olmadığını belirtirken, piyasaların kısa bir süre sonra yeniden rayına oturacağının da altını çizdi.

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PERŞEMBEDEN CUMAYA DEĞİŞEN VERİ YOK

CNN Türk yayınına telefonla bağlanan ve dövizdeki gelişmelerin ekonomik bir altyapısı olmadığını vurgulayan Şener, ''Çünkü makro verilerde değişen bir şey yok. Perşembe gününden cuma gününe değişen bir veri yok. Dar bantlı bir hareketten hareketten söz edebiliriz. Beklemek lazım. Ekonomik donelerde değişim yok. Bu bir algı ile ilgili, yabancı yatırımcıların algısıyla ilgili bir durum söz konusu. Yüzde 19’luk faiz devam ediyor. Yabancı algısını değiştirecek bir şey yok. Merkez Bankası’nda görev değişimi olur ama politika devam ediyor. Evet dalgalanma var, Asya piyasalarından başlayarak buraya gelen. Bu geçici bir durum. Bunu net olarak beyan etmek lazım. Bu dalgalanma yerine oturacaktır.'' dedi.

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