Ekonomi Yumurta ihracında yeni pazar heyecanı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yumurta ihracında yeni pazar heyecanı

Türkiye’nin önemli ihracat kalemlerinden yumurtada, sektörü heyecanlandıracak yeni gelişmeler yaşanıyor. Üretimin yüzde 82’sinin ihraç edildiği Irak’ın ithalat yasağı getirmesi üzerine, üreticiler yeni pazarlara yelken açmayı planlarken, Türk yumurtasını isteyen alıcı çıktı.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Irak’ın kapıları kapatması üzerine bölgede hâkimiyet kurmak isteyen Birleşik Arap Emirlikleri’nden Al Ain Farms firması, Türk yumurtasını almak istiyor. 40 yıllık geçmişe sahip şirket, Türk firmalarla işbirliği yapmak istediğini bildirdi. HEDEF 31 BİN TON Önümüzdeki günlerde yumurta sektör üreticileriyle bir araya gelecek olan firma, ilk etapta 31 bin ton koli yumurta almayı hedefliyor. Sektörde, ihracat pazarlarını çeşitlendirmeye hazırlanıyor. Dünya yumurta üretiminde payı sadece yüzde 4 olan ve ihracat açısından önemli olan Afrika, bu konuda öne çıkıyor.

Irak'la görüşme sürüyor

  • Türkiye’ye gelecek şirketin yanı sıra Irak’ta girişimler de hızlandırıldı. Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, son olarak ithalat yasağının pazardaki yansımaları hakkında bilgi aldı. . Öte yandan Türkiye, üretimiyle dünyada 10’uncu sırada yer aldığı yumurta sektörü, bu süreçle beraber alternatif pazarlara yönelmiş olacak.

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