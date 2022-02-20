​Yumurtada zam oyununa inceleme: Ticaret Bakanlığı müfettiş görevlendirdi

Temel gıdada yapılan yüzde 7’lik KDV indiriminin ardından Ticaret Bakanlığı da indirimin fiyatlara yansıyıp yansımadığını denetlemek için sahaya indi. Bakanlık, gelen şikayetler üzerine yumurtada KDV indiriminden önce bazı firmaların yumurta fiyatlarında artışa gittiğini tespit etti. Kötü niyetli olduğu vurgulanan fiyat artışının incelenmesi için müfettiş görevlendirildi.

FATURALARA MERCEK

Müfettişler, 3 ayaklı bir inceleme yapacak. Yumurta üreticisi, tedarikçisi ve perakendecisi incelenecek. Söz konusu firmaların son bir yıldaki fiyat skalasına bakacak. Ürünün KDV indiriminden önceki ve sonraki fatura ibrazı istenecek. Son bir haftalık fatura kayıtları da denetlenecek. KDV indiriminden önce yapılan zamlar tespit edilerek ceza yazılacak.

Arşiv

Ticaret Bakanı Mehmet Muş imzalı 81 ile gönderilen talimatlar uyarınca da gıda sektörüne yönelik denetimler artacak. Üretici, tedarikçi ve perakendeci olmak üzere yapılacak 3 ayaklı denetimler diğer gıda ürünlerinde de devam edecek. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görevli müfettişler KDV indiriminin ardından etiket denetimi yapacak. Temel gıda ürünleri incelenecek. Faturalar devletteki kayıtlarla karşılaştırılacak.

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FOTOĞRAF 7 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı temel gıda maddelerinde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) indirimi oranı belirlendi. Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, \"Ekli 'Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Deger Vergisi Kanununun 28. maddesi gereğince karar verilmiştir\" denildi.<br> Buna göre, temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi.<br><br> Karar, 14 Şubat Pazartesi yürürlüğe girecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gıda ürünleri ile lgili açıklamasında \"KDV sistemini sadeleştirme programı kapsamında temel gıda ürününde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. Et, balık, çay, kahve, peynir, şeker gibi temel ürünlerindeki KDV'yi yüzde 1'e indiren resmi kararı, yarın Resmi Gazete'de yayımlıyoruz. Milletimizi enflasyona ezdirmemek için elimizden ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz.\" demişti. <br><br> TEMEL GIDA ÜRÜNLERİ NELERDİR?<br><br>İnsan vücudunun sağlıklı bir şekilde fonsiyonlarına devam edebilmesi için günlük olarak ya da belirli aralıkla tüketilmesi gereken ürünler temel gıda ürünü olarak adlandırılıyor. <br><br>Temel gıda ürünlerinden bazıları şöyle sıralanabilir: <br><br>Et<br><br>Yumurta<br><br>Süt<br><br>Peynir<br><br>Pirinç<br><br>Mercimek, Nohut, Fasulye vb. bakliyat ürünleri<br><br>Sebze ve meyveler.<br><br>Protein , yağ gibi besinler.<br><br>Çay<br><br>Zeytin Gıdada KDV'yi yüzde bire indiren karar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu, gıda ürünlerinde katma değer vergisi (KDV) oranını yüzde sekizden yüzde bire indiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar, 14 Şubat Pazartesi yürürlüğe girecek. BiP'te paylaş

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