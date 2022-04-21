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Ekonomi Yunanistan plakalı ticari taşıtlara akaryakıt sınırlaması Azami 350 litre olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yunanistan plakalı ticari taşıtlara akaryakıt sınırlaması: Azami 350 litre olacak

Türk plakalı ticari taşıtların Yunanistan'a girişleri sırasında depolarındaki gümrüksüz akaryakıt miktarına getirilen sınırlama sonrası Türkiye'de harekete geçti. Cumhurbaşkanı Kararı ile Yunanistan plakalı ticari taşıtların depolarındaki gümrüksüz akaryakıt miktarına 350 litre sınırı getirildi.

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Haber Merkezi AA
Yunanistan plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerlerin gümrüksüz akaryakıt miktarı azami 350 litre olacak
Foto/arşiv

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Karar ile Türk plakalı ticari taşıtların Yunanistan'a girişleri sırasında standart depolarındaki gümrüksüz akaryakıt miktarına getirilen sınırlamaya mütekabiliyet esasları çerçevesinde karşılık vermek amaçlandı.

Yunanistan plakalı ticari taşıtlara getirilen akaryakıt sınırlamasına ilişkin esaslar belirlenen Karara göre, standart depo muafiyetine ilişkin yakıt miktarı, Yunanistan plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerler için, azami 350 litre olarak uygulanacak.

Öte yandan, Yunanistan Plakalı Ticari Taşıtların Standart Depolarında İthal Edilecek Yakıt Miktarına Uygulanacak Muafiyet Hakkında Karar yürürlükten kaldırıldı.

Karar hükümleri, Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek.

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