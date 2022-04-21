Yunanistan plakalı ticari taşıtlara akaryakıt sınırlaması: Azami 350 litre olacak

Bakan Nebati: Bu enflasyonun üstesinden gelecek olan biziz

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Atakum Sanat Merkezi'nde Samsun iş dünyasıyla buluştu. Burada bir konuşma yapan Bakan Nebati, 'Çözüm üreten Türkiye. Sorunların üstesinden gelen Türkiye. Allah'ın izniyle bu enflasyonun üstesinden gelecek olan yine biziz' şeklinde konuştu.