ABD'den gelen olumsuz ekonomik veriler küresel piyasalarda adeta bir sarsıntı etkisi meydana getirdi. ABD borsalarında düşüşler hızla artarken, Asya piyasalarında da erken saatlerde başlayan işlemlerde sert kayıplar gözlemlendi. Öte yandan önde gelen kripto para birimi Bitcoin ise yaklaşık yüzde 15 değer kaybederken alt coinler de bu düşüşten nasibini aldı. Bitcoin haftaya yüzde 14,9, Ethereum ise yüzde 20’lik bir düşüşle başlayarak kripto piyasalarında sert bir dalgalanma oluşturdu. Bitcoin, 51 bin dolara gerileyerek son 6 ayın en düşük seviyesine ulaştı. Son 24 saatte kripto para piyasasından toplam 260 milyar dolar buharlaştı. Bu satış dalgası borsaları da etkilerken, Tokyo Borsası'nda yüzde 8,5'lik bir düşüş görüldü.