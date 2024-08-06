Ticaret Bakanı Bolat, Çin'deki bazı internet sitelerinden ucuza ürün getirilip satılması konusuna ilişkin soru üzerine, "Konunun çok yakın takipçisiyiz. Gerekli kararları da aldık, yakında göreceksiniz" açıklamasında bulunmuştu. Bakan Bolat’ın dün Temu ve benzeri platformlara yönelik önlemler aldıklarını açıklamasının ardından ilgili düzenlemeler Resmi Gazetede yayımlandı.
Alışveriş limiti 30 euro olacak
Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karar ile birlikte daha önce 150 euro olarak karşımıza çıkan yurt dışı hızlı kargo alışveriş limiti 30 euroya düştü. Yani bundan sonra yaptığınız harcamalar 30 Euro limitini geçerse satın aldığınız ürünlerin gümrükten geçmesi mümkün olmayacak. Bu karardan sonra harcama limitleri beş kat daha düşük bir seviyeye inecek.
- Yurt dışı alışveriş vergileri için de bazı değişikliklere gidildi. Artık yurt dışından sipariş edilen ürünler için vergi artışı uygulanacak. Avrupa Birliği ülkelerinden gelen kargolarda daha önce yüzde 18 olan vergi dilimi yüzde 30’a çıkacak. AB dışındaki ülkelerden sipariş edilen ürünlerde ise daha önce yüzde 30 olan vergiler yüzde 60 bandına çıkacak.
20 Ağustos'ta yürürlüğe girecek
Temu, Amazon ve AliExpress gibi platformlar için ülkemizde büyük sınırlamalar getirecek olan bu karar, hem siparişlerin vergi yüzdesinin artırılması hem de toplam alışveriş limitinin düşürülmesine neden olacak. Alınan bu kararlar 20 Ağustos tarihi itibariyle geçerli hale gelecek.
Resmi Gazete’de yayımlanan karar metni şu şekilde:
- “4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
- MADDE 1- 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 62 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
- “(1) Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 30 Avro’yu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın değeri üzerinden;
- a) Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde % 30,
- b) Diğer ülkelerden gelmesi halinde % 60,
- c) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave % 20, oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.”
- MADDE 2- Aynı Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “150” ibaresi “30” şeklinde değiştirilmiştir.
- MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinden 15 gün sonra yürürlüğe girer.
- MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.”