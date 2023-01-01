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Ekonomi

Yurt dışı üretici fiyatları yüzde 2,77 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2022 dönemine ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı. Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), Aralık 2022'de aylık bazda yüzde 2,77 artış gösterirken yıllık bazda yüzde 49,9 oldu.

11:01 . 20/01/2023 Cuma
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2022 dönemine ilişkin YD-ÜFE verilerine göre , YD-ÜFE geçen yılın aralık ayında, bir önceki aya göre yüzde 2,77, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 49,9 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 97,45 artış gösterdi.


Yıllık YD-ÜFE, son 13 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Söz konusu endeks, Kasım 2021'de 47,89 olarak kaydedilmişti.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 47,4, imalatta yüzde 49,95 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında, ara malında yüzde 51,95, dayanıklı tüketim malında yüzde 49,42, dayanıksız tüketim malında yüzde 47,08, enerjide yüzde 83,46, sermaye malında yüzde 46,54 artış kaydedildi.


Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,74, imalatta yüzde 2,79 artış olarak hesaplandı.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri, ara malında yüzde 2,05, dayanıklı tüketim malında yüzde 4,03, dayanıksız tüketim malında yüzde 2,89, sermaye malında yüzde 4,19 artış şeklinde olurken, enerjide yüzde 3,32 azalış yönünde gerçekleşti.


Yıllık YD-ÜFE'ye göre 12 alt sektör daha düşük, 13 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

YD-ÜFE sektörlerinden metal cevherleri yüzde 28,56, giyim eşyası yüzde 35,47, diğer ulaşım araçları yüzde 37,95 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 83,46, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 74,59, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 69,21 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.


Aylık YD-ÜFE'ye göre 12 alt sektör daha düşük, 13 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

Aylık bazdaki değişimlere bakıldığında ise azalış gösteren tek alt sektör yüzde 3,32 ile kok ve rafine petrol ürünleri oldu. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 12,15, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 5,49, motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork yüzde 5,13 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları şöyle:

YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları şöyle:

#Aralık 2022
#Türkiye İstatistik Kurumu
#YD-ÜFE
#Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi
1 saat önce
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