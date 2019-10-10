Z Raporu: Su kıyameti kapıda

Z Raporu ekim sayısında, görünmez bir soruna daha dikkat çekiyor. İklim değişiyor, su kaynakları azalıyor, kullanılabilir temiz su hızla kirleniyor. Z Raporu, kullanılabilir su başta olmak üzere su jeopolitiğini ele alan kapak konusuyla iddialı bir çalışmayı okurlarına sunuyor.

SUYUN YÜZDE 98'İ SULAMAYA VE ENDÜSTRİYEL KULLANIMA UYGUN DEĞİL

20. yüzyılın ikinci yarısından sonra hızla artan nüfus, artan gıda ihtiyacı, sanayileşen toplum, artan kirlilik ve iklim değişiminin etkileri, temiz su kaynaklarını etkiliyor. Mevcut suyun oldukça savurgan kullanıldığı görülüyor. Nüfusun hızlı artması, buna karşılık temiz su kaynaklarının sabit kalması, hatta daha da kirlenmesi nedeniyle, artık su sorunu çok daha kritik hale geliyor. Çünkü su kaynakları ‘sonsuz’ değil ve hızla tükeniyor. Suyun yüzde 98'i sulamaya ve endüstriyel kullanıma uygun değil. Tüketim alışkanları da dünyayı gün geçtikçe su krizine biraz daha yaklaştırıyor. Su jeopolitiği gün geçtikçe daha fazla önem kazanıyor. Z Raporu, doğanın ve insanlığın geleceği için kritik olan tehlikeye dikkat çekiyor.

ALİBABA VE 140 MİLYAR DOLARIN HİKAYESİ

Global e-ticaret devi Alibaba, bu yıl itibariyle 140 milyar doları aşan değeriyle Çin'in en değerli markası konumunda. Alibaba'yı kuran ve büyütüp bu noktaya taşıyan isim, Jack Ma doğum gününde tarihi bir karar aldı. 55 yaşındaki Ma, 10 Eylül’de şirketten emekli olduğunu açıkladı. Kararın sinyali aslında 2014'te CEO'luk görevine Daniel Zhang’ın getirilmesiyle verilmişti. Ma şirketten emekli olacağını geçen yıl açıklamış ancak kararı bu yıl uygulamaya koydu. Normalde 55 yaşında bir girişimci için, işinden emekli olmak erken. Kararının geçmişi beş yıl öncesine dayanan Ma’nın bundan sonrası için farklı planları bulunuyor. Alibaba'nın başarı öyküsü ve Jack Ma'nın gelecek hedefleri Z Raporu'nda kapsamlı bir dosya ile okurlara sunuluyor.

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ANLAŞMASIZ BREXIT OLURSA NELER OLACAK?

Geçtiğimiz ay Birleşik Krallık'ta hükümetin isteği üzerine parlamentonun askıya alınması Brexit krizini doruğa taşıdı. Başbakan Boris Johnson'ın ne olursa olsun 31 Ekim'de Brexit'in gerçekleşeceği hedefi yerinde dururken, Kraliçe'nin anlaşmasız Brexit'i engelleyen yasayı onaylaması, bundan sonra ne olacak, sorusunu gündeme taşıdı. Johnson'un buna karşı direnerek ülkeyi AB'den ayırma politikasını olduğu gibi devam ettirme niyetinde olduğu biliniyor. Diğer yandan Brexit'in hem AB hem de Britanya tarafı, anlaşmasız Brexit'in mümkün olabileceğini artık çok daha açık bir şekilde dile getiriyor. Brexit'in sonuçlarının ne olacağı, belirsizliğini korurken yeni ekonomi dergisi Z Raporu, olası durumların senaryosunu sayfalarına taşıdı.

SEÇKİN KALEMLER Z RAPORU'DA YAZIYOR

Siyaset ve ekonomiye ilişkin değerlendirmeleriyle fark oluşturan Z Raporu’nun güçlü kalemleri, ekim sayısında da gündeme damga vuracak konuları ele aldı. Prof. Dr. Mustafa Özel’in yönetim felsefesiyle, analist Cüneyt Paksoy’un piyasa yorumlarıyla destek verdiği Z Raporu’nun Ekim 2019 tarihli sayısında Prof. Dr. Ömer Bolat, Ali Saydam, Prof. Dr. Murat Yülek, İbrahim Acar, Doç. Dr. Kadir Tuna, Dr. Mehmet Akif Soysal, Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Dr. Mamdouh G. Salameh, Robert M. Cutler, Pierre Chiartano, Dimitri Triantaphyilou ve Shuriah Niazi, her ay olduğu gibi yorumlarıyla katkı sağladılar.

Z Raporu ekim sayısı.