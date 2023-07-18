Zelenskiy Guterres ile tahıl anlaşmasını görüştü: Rusya 400 milyon kişinin hayatını tehlikeye atıyor

Çin’in yeni dönem Afro-Avrasya perspektifli dış politikası, sadece Orta Asya coğrafyasında değil, Çin’in Şian kentinden Batı Avrupa Yarımadası’nın en ucuna kadar ulaşacak rota üzerinde birçok ülkenin şehirlerini ve limanlarını birbirine zincirleyen bir tedarik yolu oluşturmaktadır. Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 90’ının deniz yolu ile gerçekleştiği göz önünde bulundurulduğunda, Yeni İpek Yolu’nun Afrika havzasına ulaşacak en önemli güzergahı Doğu Akdeniz’de Çin’in etkisi giderek yoğunlaşmaktadır.