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Ekonomi

Zelenskiy Guterres ile tahıl anlaşmasını görüştü: Rusya 400 milyon kişinin hayatını tehlikeye atıyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı telefonda görüşen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın küresel gıda piyasasını istikrarsızlaşmaya çalıştığını ve Ukrayna'nın gıda ürünlerine bağlı çeşitli ülkelerdeki 400 milyon kişinin hayatını tehlikeye attığını savundu.

07:21 . 18/07/2023 Salı
AA
Zelenskiy, BM Genel Sekreteri Guterres ile tahıl anlaşmasını görüştü

Zelenskiy, BM Genel Sekreteri Guterres ile tahıl anlaşmasını görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı telefonda görüştü.


Guterres ile görüşmesinde Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı ele aldıklarını belirten Zelenskiy, "Rusya'nın küresel gıda piyasasını istikrarsızlaşmaya çalıştığını ve Ukrayna'nın gıda ürünlerine bağlı çeşitli ülkelerdeki 400 milyon kişinin hayatını tehlikeye attığını" savundu.


Zelenskiy, "Tahıl anlaşmasının sürdürülmesi gerekiyor. Guterres ile gıda güvenliği ve Karadeniz'de gıda yollarının sağlanması amacıyla sorumlu devletlerle de birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.


- Tahıl anlaşması

Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM arasında 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da tahıl sevkiyatı anlaşması imzalanmıştı.


Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın durdurulduğunu belirterek, ilgili şartlar uygulandığında Rusya'nın anlaşmaya geri döneceğini dün bildirmişti.


Rusya Dışişleri Bakanlığı da söz konusu anlaşmaya, Batı'nın Rus gıda ve gübresine yaptırım uygulamaktan vazgeçmesi halinde döneceklerini açıklamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye ile BM'ye Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı Rusya'sız sürdürme teklifini içeren mektup gönderdiğini belirterek, "Ukrayna, BM ve Türkiye, birlikte gıda koridorunun çalışmasını ve gemilerin denetlenmesini sağlayabilir." ifadelerini kullanmıştı.




#tahıl anlaşması
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#Zelenskiy
#BM
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