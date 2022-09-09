Ekonomi Zeytin üretiminde kuraklık İspanyayı vurdu Türkiye öne çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Zeytin üretiminde kuraklık İspanya'yı vurdu: Türkiye öne çıktı

Zeytin sektörü stratejik danışmanı Juan Vilar İspanyol basınına yaptığı açıklamada, zeytinyağı üretiminde dünya genelinde en az yüzde 8'lik bir düşüş beklendiğini, tek istisnanın geçen yıldan daha iyi bir hasat elde etmesi beklenen Türkiye olacağını söyledi.

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Haber Merkezi AA
Zeytin üretiminde kuraklık İspanyayı vurdu: Türkiye öne çıktı
İklim değişikliği ve kuraklık zeytinde İspanya'yı vururken Türkiye'yi öne çıkardı

İklim değişikliği ve kuraklık sorunu dünyanın en büyük zeytin üreticisi olan İspanya'yı olumsuz etkilerken Türkiye'de ise zeytincilikte bu yıl rekor üretim bekleniyor.

Zeytin hasadının başladığı İspanya'da sektöre bağlı kooperatifler ve tarım örgütleri son 10 yılın en düşük üretimi olacağını açıkladı.

İspanya'daki bazı zeytin sektörü uzmanları da Türkiye'nin rekor bir yıl geçirerek, 300 bin ile 350 bin ton arasında zeytinyağı üretmesinin beklendiğini vurguladı.

Türkiye, 2021'de bir yıl öncesine göre yüzde 35 artışla 236 bin ton zeytinyağı üretmişti.

İklim değişikliği ve kuraklık sorunundan dolayı zeytinyağı üretiminde 2021'e göre en az yüzde 50 düşüş olması beklenen İspanya'da geçen yıl 1,4 milyon ton olan zeytinyağı üretiminin bu yıl 600 bin ila 800 bin ton olması öngörülüyor.

Mayıs ayı sonunda başlayan aşırı sıcaklıklardan dolayı zeytin ağaçlarının çoğunun çiçeklenme döneminde zarar gördüğünü aktaran İspanyol zeytin üreticileri, 620 bin ton zeytinyağının üretildiği 2012'de yaşanan krize benzer bir yıl geçireceklerini ifade etti.

Ülkede zeytin sektöründe önde gelen güneydeki Jaen bölgesinde geçen yıl 499 bin 796 ton olan zeytinyağı üretiminin bu yıl 230 bine kadar ineceği kaydedildi.

Çiftçiler ve Çiftçi Örgütleri Koordinatörünün (COAG) zeytin bölümü sorumlusu Jose Luis Avila, "şaşırtıcı şekilde düşük miktarda üretim olacağını" söylerken, Endülüs Küçük Tarım Örgütleri Derneğinin genel sekreteri Cristobal Cano da zeytinyağı üretiminde en azından son 10 yılın en kötü dönemini geçireceklerini, iklim değişikliği ve kuraklık sorununun kalıcı etkilerinden endişe duyduklarını dile getirdi.

İlk hasat yapıldı: Kilogramı 450 TL
FOTOĞRAF 8
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Sağlık açısından faydalı olduğu tespit edilen Aronya'nın üreticilerle tanıştırılması ve üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla Bilecik'te geçen yıl toprakla buluşan bitkinin ilk hasadı yapıldı.
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Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan 'Antioksidan kaynağı Aronya Yayım' projesi ile 3 dekar alana 6 bin 666 aronya bitkisi geçtiğimiz yıl mayıs ayında Bilecik'in Osmaneli ilçesinde toprakla buluştu.
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16 ayın ardından ilk hasadı yapılan aronya bitkisinin Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal'ın ve İl Tarım Müdürü Necmettin Yoldaş'ın katılımı ile yapıldı Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir çiftçi tarafından yetiştirilmeye başlanılan tıbbi ve aromatik bitki Aronya'nın hasadı da Yüksel Ünal'ın ve İl Tarım Müdürü Necmettin Yoldaş'ın katılımı ile yapıldı.
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Kaymakam Yüksel Ünal, aronya bitkisinin hasadı başlamadan önce Ziraat Mühendisi Derya Helvacı Çetin'den bilgi aldı. Çetin, \"Aronya yayım projesi 2021 yılı istatistiklerine göre 3 dönüm olarak başlayan aronya ekimi 2022 bu yıl 135 dönüme kadar çıkmıştır. Bu artış aronyanın talep edilen bir ürü olduğunun göstergesidir. Gıda ve eczacılık alanında kullanılması antioksidan değerinin yüksek bu ürünü değerli olduğunu göstermektedir. Aronya geniş iklim kuşağına ve toprak şartlarına kolay adapte olabilmektedir.
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Beş yaşından sonra iyi bakıldığında ortalama bir aronya fidesi yaklaşık olarak 10-15 klio verim alınabilmektedir. Seçilen yer olarak Adliye köyü toprak yapısı iy ve elverişli olduğu için ikinci yılında verim vermiştir. Ürünün güncel fiyatlarına bakıldığında tazesinin kilosu 90 TL ila 150 TL arası satılmaktadır. Kuru aronyanın kilosu ise 400 TL ila 450 TL arası satılmaktadır. Bu da çiftçilerimize oldukça güzel kazanç sağlamaktadır\" dedi.
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Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş ise, \"Elimizde geçen sene önce başlatmış olduğumuz aronya bitkisinin dikimi ile ilgili 6 bin 660 adet fidenin dikimini gerçekleştirmiştik. Bugün ise diktiğimiz aronya bitkisinin haşatını yapmak için toplanmış bulunmaktayız. Şuan ki durumda 135 dekara ulaşmış oluyor. Bu da bizim için çok memnuniyet verici sonuç, ilimizde üretmiş olduğumuz bu aronya bitkisi özellikle piyasada çok kabul gören 90 TL ile 130 TL arası fiyatla satışı yapılan bir ürün çiftçilerimize özellikle hayırlı olmasını diliyorum. Bu konuda desteklerini esirgemeyen başta geçmiş dönem valimiz Bilal Şentürk ve mevcut valimiz Dr. Kemal Kızılkaya'ya ve Kaymakamımız Yüksel Ünal'a çok teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum\" dedi.
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Kaymakam Yüksel Ünal, bugün ilk defa tropikal iklim meyvesinin Adliye Köyü gibi yüksek bir köyde yetiştiğini gördüklerini belirtti. Ünal, \"Üreticiden önce biz tüketiciyiz, tadına baktığımız zaman alıça benziyor ama alış değil, tadı kiviye benziyor ama kivi değil, yaban mersinine benziyor ama yaban mersini değil, tadım yapığımız zaman hani uzaktan bir adamı tanırsın da adını çıkartamasın aronyada işte öyle bir bitki. Her birimiz bu ürünü bir meyve suyunda ya da bir şekerlemede mutlaka yemişizdir. Tabi bu 3 dönüme ekilmiş bir aronya bitkisi belki Adliye, belki Bilecik, belki Osmaneli için küçük bir adım ama yarın ileride büyük bir adım olacağına inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun ilçemize, emeği geçen herkese başta işletme sahibi bu ürünü yetiştiren çiftçimiz Osman Nuri Kutluya hayırlı ve uğurlu olsun\" dedi.
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Tarla sahibi çiftçi Osman Nuri Kutlu, 3 buçuk dönüm arazi üzerine geçen yıl fidelerini diktikleri ara aronya bitkisinin ilk ürünlerini topladıklarını belirterek, \"Bu projede bizlere desteklerini esirgemeyen Bilecik valimize, Osmaneli Kaymakamımıza, il ve ilçe tarım müdürlerimize ve personeline verdikleri desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum\" dedi.<br><br>Konuşmanın ardından Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal ve İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, aronya bitkisinin ilk hasadını yaptılar.
İlk hasat yapıldı: Kilogramı 450 TL
Sağlık açısından faydalı olduğu tespit edilen Aronya'nın üreticilerle tanıştırılması ve üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla Bilecik'te geçen yıl toprakla buluşan bitkinin ilk hasadı yapıldı.

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