EkonomiZeytinyağı ihracatı 51 milyon dolara çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Zeytinyağı ihracatı 51 milyon dolara çıktı

Bu sezon rekor rekoltenin beklendiği zeytinyağında kasım ve aralık aylarında yapılan ihracat, önceki sezonun aynı dönemine göre katlanarak 51 milyon dolara çıktı.

Haber MerkeziAA
Zeytinyağı ihracatı katlandı.
Zeytinyağı ihracatı katlandı.

Türkiye'de bu sezon rekor rekoltenin beklendiği zeytinyağında kasım ve aralık aylarında yapılan ihracat, önceki sezonun aynı dönemine göre 2 katına çıktı ve 51 milyon dolara ulaştı.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlenen bilgiye göre, zeytinyağında 2017/2018 sezonuna hızlı girildi. Zeytinyağında, kasım ve aralık aylarında geçen sezonun aynı dönemlerine göre ihracat, miktar bazında 6 bin tondan 12 bin tona, tutar bazında ise 23 milyon dolardan 51 milyon dolara çıktı.

  • Dünya genelinde 67 ülkeye yapılan zeytinyağı ihracatında en büyük payı ABD, İspanya ve İtalya aldı.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) Başkanı Davut Er, devlet destekleriyle ağaç varlığını hızla artıran Türkiye'nin bu sezon zeytinyağında 280 bin ton, sofralık zeytinde ise 450 bin ton rekor rekolteye ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

Bu sezon rekoltenin iyi olması nedeniyle hem zeytin hem de zeytinyağında rekor ihracat hedeflediklerini vurgulayan Er, "Zeytinyağında geçen sezon 45 bin ton ihracat yapılmıştı. Bu yıl 100 bin ton hedefimiz var. Sezonun ilk iki ayında bu hedefimize emin adımlarla ilerlemiş olduğumuzu gösterdik. Bu yıl zeytin ve zeytinyağı ihracatında hedeflediğimiz 500 milyon dolarlık ihracatı gerçekleştireceğimize inanıyorum." diye konuştu.

  • Sofralık zeytinde de 2 ayda yaklaşık 34 milyon dolarlık ihracat yapıldığına değinen Er, sektörün tüm zamanların en iyi sezon başlangıçlarından birini gerçekleştirdiğini söyledi.

Zeytinyağı ihracatı artarken katma değeri daha yüksek olan ambalajlı ürün ihracatının payının artmasının da sevindirici olduğuna işaret eden Er, "Toplam ihracatın yaklaşık yüzde 35'i ambalajlı olarak gözüküyor. Zeytinyağı ihracatında desteklemelerin artmasıyla bu oran yüzde 60'a çıkacaktır" dedi.

  • Türk zeytinyağını tanıtmak için dünyanın birçok noktasına gittiklerini dile getiren Er, 18-22 Şubat'ta Dubai'de düzenlenecek Gulfood fuarına katılacaklarını belirtti.

Er, bu fuarın Ortadoğu'nun en büyük gıda fuarı olduğuna dikkati çekerek, "Fuar sayesinde zaten iyi olan Ortadoğu pazarını daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Ortadoğu coğrafyasında Türk zeytin ve zeytinyağı çok seviliyor. Diğer yandan Afrika pazarında da payımızı artırmak için çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'Zeytinyağı ana sütünün aynısıdır'
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'Zeytinyağı ana sütünün aynısıdır'

Zeytin ve zeytinyağında rekor ihracat beklentisi
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Zeytin ve zeytinyağında rekor ihracat beklentisi

Zeytinyağını ayaklarıyla üretiyorlar
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Zeytinyağını ayaklarıyla üretiyorlar

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