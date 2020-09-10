Zimbabve’den her ay 100 milyon dolar değerinde altın kaçırılıyor

İçişleri ve Kültür Bakanı Kazembe Raymond Kazembe yaptığı açıklamada, ülkede diğer değerli taşların yanı sıra altın kaçakçılığının
endişe verici boyutlara ulaştığını belirtti. 100 MİLYON DOLARLIK ZARAR Kazembe, yasa dışı şekilde yurt dışına kaçırılan altın miktarının Zimbabve'yi her ay 100 milyon ABD dolar zarara uğrattığını ifade etti.
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Gaziantep’te üretilerek 42 ülkeye ihracatı yapılan çelik kasalar, yükselişe geçen altın ve döviz ile birlikte yüzde 20 talep artışı yaşıyor. Yatırımcılar, altın ve döviz satışında yüzde 1 vergi alınması kararı sonrası banka yerine yüksek güvenlikli kasalara yöneldi.
“Döviz ve altındaki yükseliş kasa satışını yüzde 20 arttırdı” <br> <br> Gaziantepli çelik kasa imalatçısı Haluk Dündar, “Devletin döviz alım satımına koyduğu yüzde 1’lik bir vergi oranı var. İnsanlar kendi paralarını bankaya yatırıp çekmektense kasalarında bulundurmayı daha çok tercih ediyorlar son dönemde” dedi.
Kriz dönemlerinde kasa satışlarında bir miktar düşüş olduğunu ifade eden Dündar, “Kasa satışında Haziran döneminden sonra yüzde 20’lik bir artış oldu. Bunda altının artışında etkisi var, dövizin artışının da etkisi var. İnsanların ellerinde olan altın daha da değerlendi bunu güvenceye almak için kasaya yöneldi buda yaklaşık yüzde 20’lik bir artışa neden oldu” ifadelerini kullandı.
“İnsanlar bankadan kasalara yöneldi” “Kasa her zaman daha güvenlidir” diyen Dündar, insanların bankadan daha çok kasalara yöneldiğini söyledi. Dündar, “Bugün bir bankaya aylık 750 lira civarında kiralık kasa bedeli ödeniyor ama bugün bir kasa alındığında kendi kendini 2 - 3 yılda amorti edebiliyor. Aynı zaman da bayanlar ellerinde olan altını takısını alıp bankaya anında gidemiyor. Bunu takip etmek için güvenli kaliteli bir kasa alırsa kasa her zaman daha güvenlidir” şeklinde konuştu.
“5 kilodan 5 tona kadar kasa üretiyorlar” <br> <br> 5 kilodan 5 tona kadar kasa üretimi olduğunu ifade eden Dündar, “Bunlar anahtarlı dediğimiz kutu tarzlarından 5 tonluk yüksek güvenlikli kasalara kadar. Bunlar oksijenin kesemeyeceği, matkabın delemeyeceği, maymuncukla anahtarla açamayacağı kasanın darbe aldığı zaman kendi kendini korumaya alacak c50 betonlarla güçlendirilmiş kasalar” dedi.
Bir şeye sahip olmak değil onu elinde tutabilmenin önemli olduğunu belirten Dündar, “İnsanlar yıllarca biriktiriyorlar sonra bir hırsıza kaptırıp gidiyorlar önemli onu saklamaktan yana onu güvenli bir yerde tutmak. Bizim milletimizde maalesef güvenlik ikinci sırada bunu değiştirip önce güvenlik daha sonra diğer şeyler çünkü güvenlik olmadıktan sonra istediğiniz kadar tasarruf yapın bir gün birileri alıp gider” diye konuştu.
Altın ve dövizdeki yükseliş çelik kasa imalatçılarına yaradı
Altın ve dövizdeki yükseliş çelik kasa imalatçılarına yaradı
Altın ve dövizdeki yükseliş çelik kasa imalatçılarına yaradı
Koronavirüs pandemisinin ardından altın fiyatlarındaki yükseliş rekor seviyeye ulaştı. Bu dönemde vatandaşlar en çok güvendikleri yatırım aracına büyük ilgi gösterdi. Altın ve dövizdeki rekor yükselişlerin ardından vatandaşlar yatırımlarını güvende tutmak için birikimlerini yastık altından çıkartarak çelik kasalara koyuyor. Vatandaşların çelik kasaya yönelmesi ise satışları yüzde 20 civarında arttırdı.
ÜLKENİN ANA DÖVİZ KAYNAĞI ALTIN Ülkenin ana döviz kaynağının altın olduğunu hatırlatan Kazembe, tüm sınır karakolları ve havaalanlarına yasa dışı faaliyetleri tespit edebilecek gelişmiş bir güvenlik sistemi kurmayı planladıklarını kaydetti.
Zimbabve'de 2007'den bu yana yasa dışı faaliyet gösteren madencilere karşı başlatılan "Chikorokoza Ngachipere" operasyonunda, bugüne kadar 2 bin 300'den fazla kişi gözaltına alındı.
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Koronavirüs salgını küresel piyasaların dengelerini bozarken, gram altın önce yükselmeye, devamında da düşüşe geçti.
Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, altında yaşanan sert düşüş bazı yatırımcıları etkilese de altının yatırım araçlarından en iyisi olduğunu ve her zaman kazandıracağını söyledi.
Her işte olduğu gibi altının da sahtesi olduğuna dikkat çeken Öner, vatandaşlara güvendikleri kuyumculardan altın almaları tavsiyesinde bulundu.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkileyerek salgın haline dönüşen koronavirüs ekonomiyi de olumsuz etkiledi.
Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, altında yaşanan sert düşüle ilgili olarak kredi çekerek yatırım aracı olarak altını seçen vatandaşlara altın gibi önerilerde bulundu.
“Altın düşüşe geçse de 2021 yılı başında tekrar yükselecektir” <br> <br> Pandeminin etkisiyle altının yükselişe geçtiğini belirten Öner, “Pandemiden kaynaklı olarak gram altının fiyatı 513 liraya kadar yükseldi. Daha sonra Rusya ve diğer farklı ülkelerden gelen korona virüs aşısının bulunduğu haberleri ile sert bir düşüşe geçti...
Gram altının fiyatı şu anda 455 lira civarlarında yalnız altın uzun vadede 2021 yılı başında veya 2020 yılının sonuna kadar yükselişe geçecektir. Altını her zaman karlı bir yatırım aracı olarak görüyoruz” dedi.
“Kredi çekip altın alanlar altınlarını ellerinde bulundursunlar” <br> <br> Altının yükselmesi insanların alım gücünü düşürdüğünü belirten Öner, “Altın bundan iki hafta önce günde 10 lira yükselmeye başladı. Altının yükselişe geçmesiyle ciddi bir alım oldu. Bazı vatandaşlar kredi çekerek altın bile aldılar. Tabi altında yaşanan sert düşüş kredi çekerek altın alanları biraz zarara uğrattı...
Ama kredi çekerek altın alan ve zarara uğrayan vatandaşlar altınlarını ellerinde tutarlar ise herhangi bir kayıplarının olacağını sanmıyorum. Çünkü altın yine yükselecektir ve rekoru tekrar kırıp daha yükseğe çıkacaktır” diye konuştu.
“Düğün hazırlığı yapanların altınlarını almalarını tavsiye ediyorum” <br> <br> Düğün hazırlığı yapan vatandaşların altın almakta zorlanacağını ifade eden Öner, “Düğün hazırlığı yapan ve önceden altın alan vatandaşlar onlar daha uyguna aldılar. Şu anda altın almak isteyenler ise yüksek bir maliyetle altın alabilecekler. Altın yükselişe geçmeden 50 bin ya da 60 bin liradan altınlarını aldılar, şu anda almak isteyenler ise 80 ya da 90 bin liradan altınlarını alabilecekler. Tabi buda bütçelerini sarsacaktır. Yine de bir an evvel altınlarını almalarını tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.
“Altının sahtesi var, güvenilir kuyumculardan altın alın” <br> <br> Altında sahtekarlığı da dikkat çeken Öner şunları söyledi: “Her şeyde olduğu gibi son zamanlarda altının da sahtesi oluyor. Yatırım amacı ya da düğün için altın alan vatandaşlara tavsiyemiz güvendikleri kuyumculardan altınlarını alsınlar. Altın her zaman kazandırır ve altın her zaman güvenli bir limandır. Vatandaşlara altın almaları tavsiyesinde bulunuyorum.”
Diyarbakır kuyumcular odasından ‘altın’ gibi öneri
Koronavirüs salgını küresel piyasaların dengelerini bozarken, gram altın önce yükselmeye, devamında da düşüşe geçti.
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Olay, 11 Ağustos günü, Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Caddesi’nde meydana geldi. Kadın kılığında müşteri gibi kuyumcu dükkanına giren 2 şüpheli, iş yeri sahibi Osman B.’yi tabancayla vurarak yaraladı. Şüpheliler, yanlarında getirdikleri kadın çantasına bir miktar altın doldurup, kuyumcunun kilitli olan kapısının camını kırıp, buradan çıkarak kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Osman B., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.
SİLAHLI SOYGUN GÜVENLİK KAMERASINDA <br> <br> Soygun anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadın kılığındaki şüphelilerin, içeri girip iş yeri sahibi Osman B.’yi tüfekle vurduktan sonra yanlarında getirdikleri kadın çantasına altın doldurup, dışarı çıkmak için kapıya yöneldikleri, açamayınca da tekmeleyerek camı kırıp, buradan çıkarak kaçtıkları görüldü.
150’YE YAKIN KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ <br> <br> İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki 150’ye yakın güvenlik kamerası görüntüsünü titizlikle inceleyen ekipler, olayın yaşandığı saatlerde kuyumcunun bulunduğu sokağa giren-çıkan, şüpheli profiline uyan kişileri araştırdı.
Ekipler, olay öncesi Hakan Ü. (21) ile F.B.’nin (18) sokağın boşalmasını beklediklerini, daha sonra da soygunu gerçekleştiren şüphelilere telefonla haber verdiklerini belirledi. Soygunu gerçekleştiren şüphelilerin ise Samet Uçak ile Abdullah K. olduğunu saptandı.
SOYGUNDAN ÖNCE HAZIRLANMIŞLAR <br> <br> Şüphelilerin olay günü kuyumcuya yakın bir metruk binada bir süre bekleyip hazırlık yaptıkları, gözcülerin çevrenin soygun için uygun olduğunu bildirmesi üzerine olayı gerçekleştirdikleri kaydedildi.
Soygun sırasında şüphelilerin bir miktar altını aldıktan sonra kasa içerisinde bulunan çorap içerisindeki metal paraları altın lira sanıp aldıkları, bunun yeterli geldiği düşüncesi üzerine kuyumcudan çıktıkları öne sürüldü.
KOZAN’A KAÇMIŞLAR <br> <br> Soygunun ardından şüphelilerin, F.B.’nin ailesine ait olduğu öğrenilen Kiremithane Mahallesi’ndeki evde buluştukları, daha sonra da Samet Uçak'ın babası H.U. (44) ile annesi S.U.'nun (42) Kozan ilçesine bağlı Şevkiye Mahallesi’nde kiraladıkları eve gittikleri belirlendi. Kozan’da soygunculara Samet Uçak'ın kuzeni A.G.’nin (17) yardım ettiği, bir miktar altını bozdurdukları tespit edildi.
BİLEZİKLERİ BAHÇEYE GÖMMÜŞLER <br> <br> Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, Özel Harekat polisinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, soygunu gerçekleştiren Samet Uçak, gözcüler Hakan Ünver ve F.B. ile soyguna yardım ettikleri öne sürülen H.U., S.U., A.G. ve şüphelileri Kozan’a götüren taksici H.K. (26) yakalandı.
Polis, soyguncuların saklandıkları evde yaptığı aramalarda bahçeye gömülü yaklaşık 400 gram gelen 30 bilezik, 1 altın kolye başlığı ve evdeki koltuğun altına kuyumcu Osman B.’ye ait tabancayı ele geçirdi. Aramalarda ayrıca 300 lirası bozuk olmak üzere toplam 3 bin 470 lira para da bulundu.
‘YAKALANMAMAK İÇİN KADIN KILIĞINA GİRDİK’ <br> <br> Şüphelilerden Samet Uçak'ın ifadesinde, “Yakalanmamak için kadın kılığına girdik. Yüzümüzü gizlemek için de pazardan maske aldık. Ara sokaklara yakın ve kaçmanın kolay olduğu için bu kuyumcuyu seçtik” dediği belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Samet Uçak ile Hakan Ünver tutuklandı, gözcülük yaptığı iddia edilen F.B., şüphelilerin kaçmasına ve saklanmalarına yardım ettikleri öne sürülen H.U., S.U., A.G. ve H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soygunu gerçekleştiren iki şüpheliden Abdullah K.’yi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Kuyumcuyu soygununda çalınan altınlar, bahçede gömülü bulundu
Kuyumcuyu soygununda çalınan altınlar, bahçede gömülü bulundu
Kuyumcuyu soygununda çalınan altınlar, bahçede gömülü bulundu
Kuyumcuyu soygununda çalınan altınlar, bahçede gömülü bulundu
Kuyumcuyu soygununda çalınan altınlar, bahçede gömülü bulundu
Kuyumcuyu soygununda çalınan altınlar, bahçede gömülü bulundu
Kuyumcuyu soygununda çalınan altınlar, bahçede gömülü bulundu
Adana'da iki kişinin kadın kılığında müşteri gibi girdikleri kuyumcuda iş yeri sahibi Osman B.'yi (49) yaralayıp, bir miktar altını alarak kaçtığı soygunla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Samet Uçak (19) ile onlara gözcülük yapan Hakan Ünver tutuklandı. Çalınan 400 gram ağırlığındaki bilezikler de şüphelilerin saklandıkları evin bahçesinde gömülü bulundu. Uçak ile birlikte soygunu gerçekleştiren Abdullah K.'nin (22) arandığı bildirildi.