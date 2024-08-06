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Ekonomi

Ziraat Bankası 2024 yılının ilk yarısına ilişkin finansal tablolarını açıkladı

Ziraat Bankası, 30 Haziran finansal verilere göre; aktif büyüklüğü, toplam kredi, toplam mevduat ve özkaynak büyüklüğü gibi temel bilanço kalemlerinin yanı sıra, şube ağı ve dijital bankacılık kullanıcı sayısı başta olmak üzere birçok alanda lider banka olmayı sürdürdü.

10:45 - 6/08/2024 الثلاثاء
Güncelleme: 10:45 - 6/08/2024 الثلاثاء
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Ziraat Bankası
Ziraat Bankası

Yurtiçindeki yaygın hizmet ağının yanısıra, global banka vizyonuyla yurtdışında da büyümeyi sürdüren Ziraat Bankası, 160 yılı aşan köklü geçmişi ile 19 farklı ülke ve 122 noktada faaliyet göstererek 12 milyar USD yurtdışı aktif büyüklüğüne ulaştı.


Bankanın aktifleri 4,5 Trilyon TL’yi aştı

Açıklanan finansal tablolara göre; banka toplam aktiflerini 4,5 Trilyon TL’nin üzerine taşıyarak bankacılık sektöründeki açık ara birinciliğini korudu.


Krediler yoluyla ekonomiye destek 3,2 trilyonu aştı

Kredi politikasının odağına yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı alan Ziraat Bankası, başta tarımın ve reel sektörün finansmanı olmak üzere ülkemiz ekonomisine desteğini 3,2 trilyon TL’nin üzerine çıkarmış ve bu alandaki öncü konumunu pekiştirdi.


Tarım ve İhracat Stratejik Önemde Banka, öncelikli hedefi olan tarım sektörünü uygulamaya aldığı ürünlerle etkin bir şekilde destekleyerek ülkenin dört bir yanından 1 milyonu aşkın üreticiye ulaştırdı.


Ülke açısından stratejik önemde olan ihracatçılara yönelik hazırlanan destek paketlerini uygun

koşullarda müşterilerine sundu. Türkiye’nin en geniş yurt dışı networküne ve en yaygın muhabir ağına sahip bankası olarak dış ticaretin finansmanında etkin konumu sürdürüyor.


Her dönem olduğu gibi sağlam mali yapı ile kar üretmeyi sürdürdü

Faaliyetlerine sağlam mali yapısı ve sağlıklı bilanço göstergeleri ile devam eden Ziraat Bankası, yılın ilk

yarısında 30,6 Milyar TL net kar elde etti.


Finansal tablolar güçlü yapısından da görüleceği üzere, sürdürülebilir şekilde kar üretmeye devam eden banka, ekonomiye en yüksek katma değeri sağlama hedefi ile çalışmalarına devam ediyor.

#Ziraat Bankası
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#Ciro
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