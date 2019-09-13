Ekonomi Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını indirdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını indirdi

Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını indirdi

Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını 16 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere indirdi. Kurumsal kredi faiz oranlarını aylık yüzde 13-15,5 aralığına kadar indiren Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi faiz oranlarını da maaş müşterileri için aylık yüzde 1,25’e ve maaş dışı müşteriler için ise aylık yüzde 1,35’e düşürdü.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Ziraat Bankası açıklamasına göre, banka, kurumsal kredi faiz oranlarını 16 Eylül’den geçerli olmak üzere yıllık yüzde 13-15,5 aralığına kadar düşürdü.

İhtiyaç kredisi faiz oranlarını da maaş müşterileri için aylık yüzde 1,25’e ve maaş dışı müşteriler için ise aylık yüzde 1,35’e çeken banka, ayrıca, konut kredilerinde 500 bin TL ve üzeri kredilerde faiz oranını aylık yüzde 1,19 olarak belirledi.

Açıklamaya göre, 500 bin TL altındaki konut kredilerindeki faiz oranı ise değiştirilmeyerek aylık yüzde 0,99'da sabit bırakıldı.

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