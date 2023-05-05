Ziraat Bankası'ndan 1 milyar dolarlık seküritizasyon işlemi

Yurt içinde 1,700’ü aşan şubesi ve yurt dışında 17 ülkede 121 noktada faaliyetlerini kesintisiz sürdüren, Ülkemizin en büyük ve en yaygın bankası olan Ziraat Bankası, mevcut ekonomik program ve makro ihtiyati düzenlemelerle uyumlu olarak, seçici bir kredi politikası izlemekte olup, son yıllarda artan dış ticarete aracılık işlevini ve havale hacmini göz önüne alarak yeni bir dış finansman kanalı oluşturmuştur. Söz konusu seküritizasyon işlemi, teminatlı yapısı nedeniyle alternatif finansman kaynaklarına kıyasla maliyet ve vade avantajına sahiptir.

DPR seküritizasyonuna dair açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, “Banka olarak seçici kredi uygulamalarımız ile tarım, ihracat ve yatırım ağırlıklı reel sektörün finansmanının yanı sıra son yıllarda dış ticaret işlemlerinde pazar payımızı ve yurt dışı havale hacmimizi artırdık. Yurt içi ve yurt dışında yaygın hizmet ağı ve Ziraat Finans Grubu sinerjisiyle sürdürmekte olduğumuz dış finansmanda, ürün bazlı çeşitlendirme ve derinleşme stratejisi ile uyumlu olarak DPR Programımızın kuruluşunu tamamladık ve bu kapsamda ilk ihraçları başarıyla gerçekleştirdik. Özellikle küresel belirsizliklerin sürdüğü ve gelişmiş ülke bankacılık risklerinin ön plana çıktığı koşullara rağmen, seküritizasyon ihracımıza küresel ölçekte etkin yatırım bankalarından katılım olduğunu gözlemledik. Ziraat Bankası olarak temin ettiğimiz bu kaynakla, dış ticaretin finansmanına katkı vermeyi sürdüreceğiz. Kararlı ve etkin finansal aracılık yaklaşımımız ile sorumlu ve sürdürülebilir bankacılık anlayışımız, ekonomimizin yapısal dönüşüm sürecini hızlandıracak ve sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaya devam edecektir. Hızla değişen şartların getirdiği küresel rekabet ortamında dış ticarette pazar payımızı artırmayı ve finansmanda derinleşme ve çeşitlendirme yönünde stratejimizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Bu vesileyle süreçle ilgili destek olan muhabir bankalar, uluslararası yatırımcılar ve dış paydaşlarımıza yakın iş birlikleri ve Bankamıza güvenleri için teşekkür