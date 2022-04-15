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Ekonomi Ziraat Bankasından tarımsal üretime güç katacak finansman
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ziraat Bankasından tarımsal üretime güç katacak finansman

Ziraat Bankası’nın ‘Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var’ projesi küçükbaş hayvancılık alanında üreticilere uygun koşullarla finansman sağlıyor. Projenin büyükbaş hayvancılık için de önümüzdeki ay devreye alınması hedefleniyor. Kredi limiti 250 bin liraya çıkarılan program, 2023 yıl sonuna kadar uzatıldı.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Ziraat Bankasından tarımsal üretime güç katacak finansman
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Tersine göçün gerçekleşmesi noktasında hayati önem taşıyan finansman destekleri aynı zamanda tarımsal üretimi de canlandırıyor. Son yıllarda hem devlet kademesinde hem de özel sektör aracılığıyla üreticinin finansman ihtiyacına yönelik pek çok proje devreye alındı. Bu sayede Türkiye’nin tarımsal hasılası da artışı sürdürüyor. Ziraat Bankası’nın üreticiye yönelik desteklerini kapsayan ‘Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var’ projesi ile valilikler ve özel sektör firmalarıyla iş birliği yapılıyor. Şimdilik yalnızca küçükbaş hayvancılığı kapsayan projenin büyükbaş hayvanlar için de önümüzdeki ay devreye alınması hedefleniyor.

KREDİ LİMİTİ 250 BİN LİRAYA YÜKSELTİLDİ

  • Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var’ programı kapsamında küçükbaş işletmelerinde hayvan sayısını artırılıyor. Üreticiye 7 yıla kadar vade sağlanıyor. Aynı zamanda çiftçiye sağlanan kredinin temini ise hayvan rehni olarak gerçekleştiriliyor. Üreticiye daha önce program kapsamında 150 bin liraya kadar kredi imkanı sunulurken, bu limit 250 bin liraya yükseltildi. Ayrıca, 100 bin liraya kadar faizsiz kredi limiti de 200 bin liraya çıkarıldı.

2023 SONUNA DEK UZATILDI

Daha önce 31 Aralık 2022 olarak belirlenen son uygulama tarihi de 31 Aralık 2023’e kadar uzatıldı. Çiftçiye yönelik destek kapsamında şu ana dek 721 milyon liralık kredi kullandırıldı. Üreticiler, 570 bin 420 baş koyun/keçi aldı. 5 bin 554 üretici programdan faydalandı. Yapılan işbirlikleri kapsamında 36 ilde valilikler projeye katıldı. Kredi desteğinin genişletilmesi ve tarihin uzatılmasıyla çiftçilerin programa ilgisinin artması bekleniyor. Aynı zamanda projenin etki sahasının da günden güne genişlemesi hedefleniyor.

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