Ekonomi Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralıkta başlıyor Kurala uymayanlara 625 TL ceza kesilecek
OTOMOTİV

Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor: Kurala uymayanlara 625 TL ceza kesilecek

Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor: Kurala uymayanlara 625 TL ceza kesilecek

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta uygulamaya girecek. 1 Nisan 2020'de sona erecek uygulama kapsamında kış lastiği takmayan sürücülere 625 lira ceza kesilecek. MASFED Başkanı Aydın Erkoç "Kışlık ya da yazlık lastik alınırken tarihine mutlaka bakılmalı. Çünkü lastiğin hiç kullanılmasa dahi belli bir raf ömrü vardır. Bekletilmiş, ömrü dolmuş lastikler özelliğini kaybeder, balans da tutmaz. Lastiğin ortalama ömrü 40 bin kilometredir" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor.
Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor.

Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2020'ye kadar devam edecek. Kurala uymayan araçların sürücülerine 625 lira ceza kesilecek.

Söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2020 itibarıyla güncellenecek.

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Kış lastiği "hususi" değil, "ticari" araçlarda zorunlu

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.

Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.

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Lastik ömrüne dikkat

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, trafiğin daha güvenli seyredebilmesi, olası trafik kazalarının önüne geçilebilmesi için lastik değişimi kadar, alınan lastiğe de dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Bir araçta kazaya sebebiyet veren unsurların başında lastiğin geldiğine işaret eden Erkoç, araçta kullanılan lastiklerin de mevsime uygun olması gerektiğini bildirdi.

Erkoç, sürücülerin 1 Aralık'tan önce lastik değişimlerini yapmaları önerisinde bulunarak, lastik değişiminde dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin şunları söyledi:

"Lastik ömrüne dikkat edin. Kışlık ya da yazlık lastik alınırken tarihine de mutlaka bakılmalı. Çünkü lastiğin hiç kullanılmasa dahi belli bir raf ömrü vardır. Bekletilmiş, ömrü dolmuş lastikler özelliğini kaybeder, balans da tutmaz. Sıfır lastikler depolarda çok bekletildiğinde deformasyona uğrayabilir. Lastiğin ortalama ömrü 40 bin kilometredir, buna dikkat edilmeli. Zaten rot balansa gittiğinde bunun bilgisi de alınabilir. Kazaların sebeplerinin başında lastikler gelmektedir. Bu sebeple vatandaşlarımızı uyarıyoruz ve bu konuda hassas davranmalarını istiyoruz."

Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor
FOTOĞRAF 25
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistikleri açıklandı. Buna göre Türkiye’de toplam trafiğe kayıtlı araç sayısı 23 milyon 132 bin 670'e yükselirken, 2019 yılının ilk 9 ayında toplam 257 bin 586 adet yeni aracın trafiğe kaydı yapıldı.
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İlk kez trafiğe kaydedilen araçların renk ayrımlarının da yapıldığı verilere göre, Türkiye'de Eylül ayı itibariyle trafiğe kaydı yapılan araçların yüzde 53,7'sinin beyaz renkte olduğu belirtildi.
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Buna göre, trafiğe yüzde 53,7 oran ile 138 bin 347 adet beyaz renkte, yüzde 24,1 oran ile 62 bin 80 adet gri renkte, yüzde 7 oran ile 18 bin 39 adet siyah renkte, yüzde 5,6 oran ile 14 bin 394 adet kırmızı renkte ve yüzde 9,6 oran ile 24 bin 726 adet diğer renklerde araç kaydı yapıldı.
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BEYAZ ARAÇ ÇİZİKLERİ GÖSTERMİYOR <br> <br> Beyaz aracın vatandaşlar tarafından tercih edilme sebeplerini anlatan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, Türkiye'de üretilen otomobillerin yüzde 60-70 kadarı beyaz renkte üretiliyor. Beyazdan sonra da siyah ya da füme renkler tercih ediliyor...
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Siyah renk daha çok cip tarzı araçlarda ve daha çok D segment dediğimiz, makam aracı boyutundaki büyük araçlarda tercih ediliyor. Halkın kullandığı beyaz renkli araçlar ise genelde B ve C segment araçlarda daha çok tercih ediliyor...
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Bunun başlıca iki sebebi var. Birincisi, malum yollarda toz, toprak sebebiyle çabuk kirlenme olayının getirdiği külfet ya da eziyet diyebiliriz. Aracın kirli durması ya da araca çizilme, tırnak izleri gibi bir zarar verildiğinde siyah araçlarda daha belirgin olurken, beyaz araçlarda bu fazla belli olmuyor. Birinci sebep bu...
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İkinci sebep ise, beyaz dışındaki diğer renklerde, araçların güneş ısısını emmesi ve içerideki insanlara zarar vermesi, daha sıcak olması diyebiliriz dedi.
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OTOMOTİV MARKALARI METALİK RENKLERDEN YÜKSEK ÜCRET ALIYOR <BR> <BR> Otomotiv markalarının farklı renklerdeki araçları daha yüksek fiyata sattığını söyleyen Batı, şöyle konuştu: Beyazın dışındaki ya da opak renkler dediğimiz siyah ve kırmızı renklerin dışındaki metalik renk araçlarda, diğer renkli araçlarda boya ücreti daha fazla oluyor. Bazı markalarda özellikle metalik renk ücretini fazladan istiyorlar...
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Genellikle halk beyaz renk araçları tercih ettiği için opak renkteki araçlar bin-bin 500 TL daha ucuz oluyor. Bizim gibi otomotiv işindeki, mesleği galericilik olan arkadaşlarımız genelde bütün tanıdıklarına beyaz renk araç almalarını tavsiye ederler...
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Koyu renkler de tabii ki satılıyor. Onların da alıcıları var. Fakat koyu renklerde bekleme oranı beyaza göre daha fazla oluyor. Beyaz araçlar daha hızlı satılıyor.
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Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor
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Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor
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Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor
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Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor
Title
Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor
Title
Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor
Title
Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor
Title
Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor
Title
Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor
Title
Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor
Title
Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor
Title
Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor
Title
Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor
Title
Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor
Title
Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor
Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor
- TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2019 yılında yurt genelinde trafiğe kaydedilen 257 bin 586 otomobilin yüzde 53,7'si beyaz renkte satın alındı. Beyaz rengi yüzde 24,1 ile gri ve yüzde 7 ile siyah renkli otomobiller izledi.


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