EKPSS tercih işlemleri 5-13 Ocak tarihleri arasında tamamlandı. Bu tarihe kadar tercihlerini tamamlayan adaylar, tercih sonuçlarının açıklanacağını tarihi beklemeye başladı. Geçtiğimiz yıl itibarıyla 17 Şubat tarihinde açıklanan EKPSS tercih sonuçlarında gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarında. İşte 2023 EKPSS tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih...

EKPSS SONUÇLARI ERTELENECEK Mİ?

Geçtiğimiz yıl tercihler yapıldıktan 1 ay sonra sonuç açıklaması gelmişti. Sonuçların bu yıl da benzer şekilde şubat ayında ilan edilmesi bekleniyordu ancak ülkeyi sarsan depremler nedeniyle değerlendirme sürecinin uzayabileceği konuşuluyor.

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, EKPSS tercih sonuçlarını henüz açıklamadı. Sonuçların ne zaman açıklanacağı ise henüz bilinmiyor. Geçtiğimiz yıl tercihler yapıldıktan 1 ay sonra yerleştirme sonuçları açıklanmıştı. Sonuçların 16 Şubat Perşembe günü açıklanması bekleniyor.

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA

ÖSYM'nin internet sitesinden "2023-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması" duyurusu yayımlandı.

DERYA YANIK'TAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 bin 323 engelli birey kamuya yerleştirileceğini açıkladı. Şubat ayı sonunda yapılacak yerleştirme için 30 Kasım 2022 itibarıyla kamu kurumlarından 2 bin 323 kadro talebinde bulunduklarını bildiren Yanık, adayların ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzuna göre 13 Ocak 2023'de tercihlerini tamamladıklarını kaydetti.

2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısının 5 bin 777 olduğunu, son 20 yılda atanan engelli memur sayısıyla beraber bu rakamın 12 kat artarak 65 bin 662'ye yükseldiğini vurgulayan Yanık, "2023 yılı şubat ayı sonunda Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 2 bin 323 engelli bireyin kamuya memur olarak yerleştirilmesini gerçekleştireceğiz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı 67 bin 985'e çıkarmış olacağız." ifadelerini kullandı.







