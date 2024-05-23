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ÖSYM duyurdu: EKPSS sonuç sorgulama ekranı açıldı! Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS) sonuçları nasıl öğrenilir?

2024 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları açıklandı. 28 Nisan’da gerçekleştirilen sınavın ardından, adaylar sonuçların açıklanmasını sabırsızlıkla beklerken ÖSYM'den sonuç açıklaması geldi. EKPSS sonuçlarının nasıl öğrenileceği ise adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, 2024 EKPSS sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ÖSYM 2024 EKPSS sonuç sorgulama ekranı...

14:13 - 23/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
EKPSS
EKPSS

EKPSS 2024 sonuçları açıklandı. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı'na katılan, kamuda görev almak isteyen adaylar "EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyordu. ÖSYM sınav takviminde EKPSS sonuçları için tarih yer alıyor. EKPSS sınav sonuçları 23 Mayıs 2024 Perşembe günü açıklandı.

EKPSS 2024 SONUÇLARI AÇIKLANDI

Uzun ve yoğun bir hazırlık döneminin ardından, heyecanla beklenen EKPSS 2024 sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarının 23 Mayıs 2024 tarihinde erişime açıldığı duyuruldu.


EKPSS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

ÖSYM EKPSS sonuçlarını adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından sınav sonuçlarını öğrenebilecek. Sınav sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alacak.

EKPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

EKPSS KURA BAŞVURULARI TAMAMLANDI

ÖSYM tarafından yapılan EKPSS kura başvuru duyurusu şu şekildeydi;

“Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” uyarınca, kura usulüyle yapılacak yerleştirmeler için adaylardan başvuru alınacaktır. Kuraya; ilkokul/ortaokul/ilköğretim ile özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu olan veya bu okullardan EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabilecektir. Bu adaylar sınava girmeyecek, sadece kuraya katılmak için başvuru yapacaktır."

Kuraya katılmak için başvuru yapan adaylar başvuru işlemlerini, ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden 6-21 Mayıs 2024 tarihleri arasında tamamladı.

EKPSS kura çekiminin yapılacağı tarih ise henüz açıklanmadı.



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