ÖSYM tarafından her iki yılda bir düzenlenen EKPSS bu sene gerçekleştirilecek. Adaylara, engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun çoktan seçmeli testler uygulanacak. 4 bin 507 adayın işitme-1 testinden, 20 bin 487 adayın zihinsel engelli testinden ve 90 bin 152 adayın ise genel-görme-işitme 2 testinden sınava girmesi bekleniyor. Peki, EKPSS ne zaman, saat kaçta başlayacak? Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tarihi 2024