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2023 EKPSS atama tercih başvuruları başladı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirmeler için tercih başvuruları alınmaya başladı. Peki 2023 EKPSS atama tercih başvurusu ne zaman sona erecek? EKPSS tercihleri nereden, nasıl yapılacak? İşte Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı yerleştirme tercihleri başvuru ekranı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EKPSS TERCİH BAŞVURU EKRANI 2023: EKPSS tercih işlemleri nasıl nereden yapılacak, başvurular ne zaman sona erecek?
2023 EKPSS tercihleri nasıl yapılır?

ÖSYM'nin internet sitesinden "2023-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması" duyurusu yayımlandı.

2023 EKPSS tercih işlemleri nasıl nereden yapılacak, başvurular ne zaman sona erecek?

  • 2023 EKPSS Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek. 5 Ocak’ta başlayan tercih işlemleri 13 Ocak saat 23.59'da sona erecek.

EKPSS atamaları nasıl yapılacak?

EKPSS sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak.

EKPSS tercih kılavuzu

Atama yapılacak ilköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyi kadrolar Tablo-1’de, ortaöğretim düzeyi kadrolarTablo-2’de, ön lisans düzeyi kadrolar Tablo-3’de, lisans düzeyi kadrolar Tablo-4’te gösterilmiştir.

EKPSS/Kura Tercih işlemleri alanına T.C. Kimlik Numaranızla şifrenizi girdikten ve “Tercih Bildir” alanına tıkladıktan sonra ekrandaki açıklamalara göre hareket ediniz. Tercih listenizdeki kadro kodlarını sırasıyla ekleyiniz.

  1. EKPSS tercih kılavuzu Genel Bilgiler
  2. TABLO-1.İlkokul/Ortaokul/İlköğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar
  3. TABLO-2.Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar
  4. TABLO-3.Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar
  5. TABLO-4.Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar
  6. Özel Koşullar
  7. İlköğretim/Ortaokul/İlkokul Mezunları İçin Nitelik Kodları
  8. Ortaöğretim Mezunları İçin Nitelik Kodları
  9. Ön Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları
  10. Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları
  11. Mezun Olunan Ortaöğretim Alan/Dalı
  12. Mezun Olunan Ön Lisans Programı
  13. Mezun Olunan Lisans Programı

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