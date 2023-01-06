2023 EKPSS atama tercih başvuruları başladı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirmeler için tercih başvuruları alınmaya başladı. Peki 2023 EKPSS atama tercih başvurusu ne zaman sona erecek? EKPSS tercihleri nereden, nasıl yapılacak? İşte Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı yerleştirme tercihleri başvuru ekranı.

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