2023 EKPSS atama tercih başvuruları başladı mı?

ÖSYM'nin internet sitesinden "2023-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması" duyurusu yayımlandı.
2023 EKPSS tercih işlemleri nasıl nereden yapılacak, başvurular ne zaman sona erecek?
- 2023 EKPSS Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek. 5 Ocak’ta başlayan tercih işlemleri 13 Ocak saat 23.59'da sona erecek.
EKPSS atamaları nasıl yapılacak?
EKPSS sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak.
EKPSS tercih kılavuzu
Atama yapılacak ilköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyi kadrolar Tablo-1’de, ortaöğretim düzeyi kadrolarTablo-2’de, ön lisans düzeyi kadrolar Tablo-3’de, lisans düzeyi kadrolar Tablo-4’te gösterilmiştir.
EKPSS/Kura Tercih işlemleri alanına T.C. Kimlik Numaranızla şifrenizi girdikten ve “Tercih Bildir” alanına tıkladıktan sonra ekrandaki açıklamalara göre hareket ediniz. Tercih listenizdeki kadro kodlarını sırasıyla ekleyiniz.
- EKPSS tercih kılavuzu Genel Bilgiler
- TABLO-1.İlkokul/Ortaokul/İlköğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar
- TABLO-2.Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar
- TABLO-3.Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar
- TABLO-4.Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar
- Özel Koşullar
- İlköğretim/Ortaokul/İlkokul Mezunları İçin Nitelik Kodları
- Ortaöğretim Mezunları İçin Nitelik Kodları
- Ön Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları
- Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları
- Mezun Olunan Ortaöğretim Alan/Dalı
- Mezun Olunan Ön Lisans Programı
- Mezun Olunan Lisans Programı