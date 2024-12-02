Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları sonrası adaylar, kamuda engelli personel alımı için boş kontenjanlara başvuracak. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM engelli kamu personeli yerleştirme tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları...

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.

2024 EKPSS tercih sürecinin aralık ayında başlaması bekleniyor.

EKPSS TABAN PUANLARI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı. Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor.