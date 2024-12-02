Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'nde (ATA AÖF) 2024-2025 öğretim dönemi güz yarıyılı ara (vize) sınavları 30 Kasım - 01 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleşti. ATA AÖF ara sınavına katılım sağlayan öğrenciler sınav sonuç tarihini büyük bir merakla bekleniyor. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) ara sınavları 30 Kasım - 01 Aralık 2024 tarihlerinde, üç oturumda, yüz yüze gerçekleşti. Sınav sonuçları değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde erişime açılacak. Adaylar puan bilgisini T.C kimlik numarası ve öğrenci şifresi ile öğrenebilecek.
Açıköğretimde üst sınıftan ders alma ve sınıf geçme notu 2.00‘dır. (genel not ortalaması) Her ders için geçme notu ise 35‘dir. ( Aöf Ders Geçme Notu Duyurusu ) Eğer hesapladığınız başarı notunuz 35’in altında kalır ise o dersten FF ile kalırsınız. Genel not ortalamanız 2.00’ın üzerinde ve dersleriniz CD, DC veya DD ise bu derslerden geçer, genel not ortalamanız 2.00’ın altında ise bu derslerden kalırsınız. Aşağıdaki görsel anlatım size daha net fikir verecektir.
AÖF Başarı notu yukarıda anlattığımız arasınav ve dönem sonu sınavının %30 ve %70 oranlarında alınarak oluşturulan nottur.
Başarı Notu = (Ara Sınav Notu X %30) + (Dönem Sonu Sınav Notu X %70) ile hesaplanır.
Örnek olarak aşağıdaki verdiğimiz bilgilere göre AÖF başarı notunu ve aöf net hesabını birlikte yapalım.
Ders: Matematik
Arasınav Notu: 40
Final Notu: 65
Başarı Notu: (40 X %30) + (65 X %70) => Başarı Notu = 12 + 45,5 => Başarı Notu = 57,5
Başarı notu 35’in üzerinde olduğu için dersten geçmiş olursunuz, matematik dersinden sınava giren öğrencilerin aldıkları notlara göre oluşturulan çan eğrisi sonucunda başarı notunuza karşılık harf notu verilecektir.