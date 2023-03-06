İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti binasına geldi. İki belediye başkanı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü. Saat 13.55 gibi genel merkezden ayrılan Yavaş ve İmamoğlu açıklamalarda bulundu. Ziyaretin amacı ise İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun açıklamasıyla netleşti.

İmamoğlu'ndan görüşme sonrası ilk açıklama

Ziyaret sonrası ilk açıklama, İmamoğlu ve Yavaş'tan geldi. Görüşmenin Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde yapıldığını söyleyen İmamoğlu, ''Bugün bu ziyaretmizi Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bilgisi ile gerçekleştirdik. Biz Türkiyemizin depremle birlikte zor günler geçirdiğini ve milletimizin geleceği için de altılı masanın önemli olduğunun bilincindeyiz, bu yüzden de bugün buradayız.'' dedi.

Yavaş ise ''Bizler Millet İttifakı'nın belediye başkanlarıyız. Önümüzde seçim var ve mileltimizin ayrılığa tahammülü yok. Tekrar bir araya gelinmesi arzusu milletimizin arzusuzudr. Bizde bugün bunun için bir araya geldik.'' ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ve Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak?

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu İyi Parti Genel Merkezi'nde iki başkanın ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. Zorlu; "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’na Cumhurbaşkanı yardımcıları olmalarını teklif ettik." dedi.

Zorlu'nun yaptığı açıklama şöyle; "Milletin sesi olma sorumluluğunu gösteren sayın genel başkanımız, milletimizi heyecana sevk edecek yeni bir öneriyi Millet İttifakı'na sunmuştur. Seçilecek 13. cumhurbaşkanın iki yetkili yardımcısının Yavaş ve İmamoğlu'nun olmasını konusundaki yeni önerisini sundu. Sayın genel başkanımız Kılıçdaroğlu ile de görüşecektir."

Akşener kurmaylarını topladı

İYİ Parti cephesinde de hareketlilik var. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti yöneticileriyle bir araya geldi. Öte yandan İYİ Parti'den masaya dönüş konusunda olumlu mesajlar var.

Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, "İyi olacak." derken İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray'dan ''Demokrasilerde çare tükenmez.'' ifadesi geldi.

Millet ittifakı cumhurbaşkanı adayını açıklama üzere toplanıyor

İYİ Parti'nin masadan kalkmasının ardından yoluna 5'li olarak devam eden Millet İttafakı, bugün ikinci kez toplanıyor.

Saadet Partisi'nin ev sahipliğindeki toplantının ardından, ittifakın ortak Cumhurbaşkanı adayı açıklanacak. O ismin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olması bekleniyor.

Millet İttifakı'nın aday belirleme toplantısı bir saat ertelendi