Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'na hangi çağrıda bulundu?
6'lı masa toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti lideri Meral Akşener GİK toplantısında açıklamalarda bulundu.
Meral Akşener Ekrem İmamoğlu’na hangi çağrıda bulundu ne dedi?
- "Geldiğimiz noktada İYİ Parti bir kıskaca alınmış, dayatmaya mecbur bırakılmış, ölüm ve sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır'' diyen Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a adaylık çağrısında bulundu.
6'lı masanın son toplantısında anlayışa varıldı. Bu vesileyle anlamış olduk ki kişisel hırslar Türkiye'ye tercih edildi, kişisel ajandalar uğruna mübah sayılan milletin kazandığı büyük hakikate tercih edilmiştir.
Milletimizin ortak iyiliği için oturduğumuz bu masa, artık potansiyel tartışılabildiği bir ortak akıl platformu olmaktan çıkmış, tüm alternatiflerin kara listeye alınarak tek bir adayın tasdiki için çalışan bir noter masasına dönüşmüştür. Biz ne olursa olsun milletimize verdiğimiz her sözün arkasındayız. Ancak ne kumar masasında ne noter masasında olmayacağız.
Cumhuriyetin yeni asrını göz göre göre hiç etmeyeceğiz. Milletimizin kazanma ümidini yok etmeyeceğiz. Türk milletinin iradesini bir kişinin 2 dudağı arasına bırakmayacağız. İnatla ve ısrarla ben değil biz diyeceğiz. Millet iradesine uzanan tüm dayatmaları yıkacağız."
Ekrem İmamoğlu Meral Akşener'in çağrısına cevap verdi mi?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan Meral Akşener'in çağrısına henüz bir cevap gelmezken, Akşener’e cevap CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi. Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiç merak etmeyin bütün taşlar yerine oturacak. Yolumuza devam ediyoruz" dedi.