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Meral Akşener Ekrem İmamoğlu’na hangi çağrıda bulundu ne dedi?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu toplantısı sonrası 6’lı masanın dağıldığını deklare etti. “İYİ Parti dayatmaya mecbur bırakılmış, tercihe zorlanmıştır. Elbette buna boyun eğmeyecektir” diyen Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a adaylık çağrısında bulundu. Akşener’in çıkına Kılıçdaroğlu’ndan jet yanıt geldi. Peki Ekrem İmamoğlu meral Akşener'in çağrısına cevap verdi mi? İmamoğlu Akşener’in açıklamasına ne cevap verecek? İşte ağılan 6'lı masada son gelişmeler.

16:31 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'na hangi çağrıda bulundu?

Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'na hangi çağrıda bulundu?

6'lı masa toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti lideri Meral Akşener GİK toplantısında açıklamalarda bulundu.

Meral Akşener Ekrem İmamoğlu’na hangi çağrıda bulundu ne dedi?

  • "Geldiğimiz noktada İYİ Parti bir kıskaca alınmış, dayatmaya mecbur bırakılmış, ölüm ve sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır'' diyen Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a adaylık çağrısında bulundu.
Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener

6'lı masanın son toplantısında anlayışa varıldı. Bu vesileyle anlamış olduk ki kişisel hırslar Türkiye'ye tercih edildi, kişisel ajandalar uğruna mübah sayılan milletin kazandığı büyük hakikate tercih edilmiştir.

Milletimizin ortak iyiliği için oturduğumuz bu masa, artık potansiyel tartışılabildiği bir ortak akıl platformu olmaktan çıkmış, tüm alternatiflerin kara listeye alınarak tek bir adayın tasdiki için çalışan bir noter masasına dönüşmüştür. Biz ne olursa olsun milletimize verdiğimiz her sözün arkasındayız. Ancak ne kumar masasında ne noter masasında olmayacağız.

Cumhuriyetin yeni asrını göz göre göre hiç etmeyeceğiz. Milletimizin kazanma ümidini yok etmeyeceğiz. Türk milletinin iradesini bir kişinin 2 dudağı arasına bırakmayacağız. İnatla ve ısrarla ben değil biz diyeceğiz. Millet iradesine uzanan tüm dayatmaları yıkacağız."

Ekrem İmamoğlu Meral Akşener'in çağrısına cevap verdi mi?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan Meral Akşener'in çağrısına henüz bir cevap gelmezken, Akşener’e cevap CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi. Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiç merak etmeyin bütün taşlar yerine oturacak. Yolumuza devam ediyoruz" dedi.


2023 seçimleri son anket sonuçları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti açık ara önde
2023 seçimleri son anket sonuçları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti açık ara önde

Türkiye 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine hazırlanıyor. 11 ili vuran Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem nedeniyle seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceğine yönelik tartışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şunu iyi bilin ki bu millet, inşallah vakti geliyor, 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır. Asla bu tür kuru sıkı atanlara da prim vermeyecektir.” diyerek seçimlerin ertelenmeyeceğini duyurdu. Seçim takvimi işlerken, 6’lı masanın Cumhurbaşkan adayı halen netlik kazanmazken bir yandan da kamuoyu araştırmaları da yapılmaya devam ediliyor. Son seçim anketine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,8 ile açık ara ile önde olduğu görülüyor. Peki hangi parti ne kadar oy alıyor? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları kaç? İşte 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları.

#Ekrem İmamoğlu
#Meral Akşener
#6 lı masa
2 saat önce
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Meral Akşener Ekrem İmamoğlu’na hangi çağrıda bulundu ne dedi?
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