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Meral Akşener’den İmamoğlu’na Cumhurbaşkanı adayı ol çağrısı

Akşener açıklamasında, "Üzülerek söylüyorum ki dün itibarıyla 6'lı masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Ne kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız." dedi. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a adaylık çağrısı yapan Akşener, kritik kırılmanın eşiğinde milletin kendilerini göreve çağırdığını söyledi. Kılıçdaroğlu da bu açıklamaların ardından 'Merak etmeyin bütün taşlar yerine oturacak' ifadelerini kullandı. Meral Akşener’in çağrısına Ekrem İmamoğlu cevap verdi. İşte İmamoğlu'nun adaylık açıklaması.

16:44 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Meral Akşener'den İmamoğlu'na çağrı: Göreve çağırıyorum

Meral Akşener'den İmamoğlu'na çağrı: Göreve çağırıyorum

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Üzülerek söylüyorum ki dün itibarıyla 6'lı masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir" dedi.

Meral Akşener partisinin Genel İdare Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. 6'lı masaya tepki gösteren Akşener İyi Parti'nin kıskaca alındığını söyledi. İşte Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar: "Boyun eğmeyeceğiz"

6'lı masa
  • "Sayın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulunmak istiyorum. Değerli başkanlarım, siz milletin iradesi ile seçildiniz. Tüm engellere rağmen çok çalıştınız. Milletimizi enkazından altında bile yalnız bırakmadınız. Milletimiz sizi göreve çağırıyor. Bu vazife reddedilemez, görmezden gelinemez bir vazifedir. Bu çağrının sahibi millettir. Bu karar milletindir. Bu saatten sonra bizlere düşen bir seçim yapmaktır. Ya şanlı mücadelede milyonlarla yürüyeceğiz ya da trajik hikayede figüranlık yapacağız. Ya tarih yazacağız ya tarih olacağız."

"Ceketimi assam aday ederim diyenlerin karşısında dimdik duruyoruz"

"Biz bu günlere kirli pazarlıkları redderek geldik. Alışılmış yenilgilere karşı çıkarak geldik.Geldiğimiz noktada İyi Parti bir kıskaca alınmış, dayatmaya mecbur bırakılmış, ölümle sıtma arasında tercihe zorlanmıştır ve elbette buna boyun eğmeyecektir. Ceketimi assam aday ederim diyenlerin karşısında dimdik duruyoruz, durmaya da devam edeceğiz. Yenilgi yenilgi büyüyen küçük hesaplar 85 milyonun kutlu zaferine tercih edilmiştir. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edildi. Üzülerek söylüyorum ki dün itibarıyla 6'lı masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Ne kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız."

Meral Akşener’den İmamoğlu’na Cumhurbaşkanı adayı ol çağrı

"Dün nihayet ortak Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını tartıştık. 5 siyasi parti tek bir ismi dile getirerek Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına 'evet' dedi. Biz iki ismi beyan ettik, Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'ydu.” Akşener, kritik kırılmanın eşiğinde milletin kendilerini göreve çağırdığını söyledi.

Ekrem İmamoğlu Meral Akşener'in çağrısını kabul etti mi?

  • Altılı Masa’nın son toplantısında yaşanan Cumhurbaşkanı adayı krizi sonrası, İYİ Parti’nin istediği isimlerden biri olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Adayım Kılıçdaroğlu” açıklaması yaptı. Halk TV yayınında konuşan İmamoğlu, “Her yerde söyledim, adayım genel başkanım. Bu masa ayrılık masası değil, parçalanma masası değil. Altılı masadan bir eksilmemeli” dedi.

Akşener’i ilk tepki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi. Kılıçdaroğlu ilk açıklamasında, "Hiç merak etmeyin bütün taşlar yerine oturacak. Yolumuza devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.




2023 seçimleri son anket sonuçları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti açık ara önde
2023 seçimleri son anket sonuçları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti açık ara önde

Türkiye 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine hazırlanıyor. 11 ili vuran Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem nedeniyle seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceğine yönelik tartışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şunu iyi bilin ki bu millet, inşallah vakti geliyor, 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır. Asla bu tür kuru sıkı atanlara da prim vermeyecektir.” diyerek seçimlerin ertelenmeyeceğini duyurdu. Seçim takvimi işlerken, 6’lı masanın Cumhurbaşkan adayı halen netlik kazanmazken bir yandan da kamuoyu araştırmaları da yapılmaya devam ediliyor. Son seçim anketine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,8 ile açık ara ile önde olduğu görülüyor. Peki hangi parti ne kadar oy alıyor? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları kaç? İşte 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları.

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#6lı masa son dakika
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Meral Akşener’den İmamoğlu’na Cumhurbaşkanı adayı ol çağrısı
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