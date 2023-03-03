Meral Akşener'den İmamoğlu'na çağrı: Göreve çağırıyorum
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Üzülerek söylüyorum ki dün itibarıyla 6'lı masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir" dedi.
Meral Akşener partisinin Genel İdare Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. 6'lı masaya tepki gösteren Akşener İyi Parti'nin kıskaca alındığını söyledi. İşte Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar: "Boyun eğmeyeceğiz"
- "Sayın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulunmak istiyorum. Değerli başkanlarım, siz milletin iradesi ile seçildiniz. Tüm engellere rağmen çok çalıştınız. Milletimizi enkazından altında bile yalnız bırakmadınız. Milletimiz sizi göreve çağırıyor. Bu vazife reddedilemez, görmezden gelinemez bir vazifedir. Bu çağrının sahibi millettir. Bu karar milletindir. Bu saatten sonra bizlere düşen bir seçim yapmaktır. Ya şanlı mücadelede milyonlarla yürüyeceğiz ya da trajik hikayede figüranlık yapacağız. Ya tarih yazacağız ya tarih olacağız."
"Ceketimi assam aday ederim diyenlerin karşısında dimdik duruyoruz"
"Biz bu günlere kirli pazarlıkları redderek geldik. Alışılmış yenilgilere karşı çıkarak geldik.Geldiğimiz noktada İyi Parti bir kıskaca alınmış, dayatmaya mecbur bırakılmış, ölümle sıtma arasında tercihe zorlanmıştır ve elbette buna boyun eğmeyecektir. Ceketimi assam aday ederim diyenlerin karşısında dimdik duruyoruz, durmaya da devam edeceğiz. Yenilgi yenilgi büyüyen küçük hesaplar 85 milyonun kutlu zaferine tercih edilmiştir. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edildi. Üzülerek söylüyorum ki dün itibarıyla 6'lı masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Ne kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız."
Meral Akşener’den İmamoğlu’na Cumhurbaşkanı adayı ol çağrı
"Dün nihayet ortak Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını tartıştık. 5 siyasi parti tek bir ismi dile getirerek Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına 'evet' dedi. Biz iki ismi beyan ettik, Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'ydu.” Akşener, kritik kırılmanın eşiğinde milletin kendilerini göreve çağırdığını söyledi.
Ekrem İmamoğlu Meral Akşener'in çağrısını kabul etti mi?
- Altılı Masa’nın son toplantısında yaşanan Cumhurbaşkanı adayı krizi sonrası, İYİ Parti’nin istediği isimlerden biri olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Adayım Kılıçdaroğlu” açıklaması yaptı. Halk TV yayınında konuşan İmamoğlu, “Her yerde söyledim, adayım genel başkanım. Bu masa ayrılık masası değil, parçalanma masası değil. Altılı masadan bir eksilmemeli” dedi.
Akşener’i ilk tepki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi. Kılıçdaroğlu ilk açıklamasında, "Hiç merak etmeyin bütün taşlar yerine oturacak. Yolumuza devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.