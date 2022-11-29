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Ekvador – Senegal maç saati kaç? Maç hangi kanalda?

Dünya Kupası'nda son grup maçları başlıyor. A Grubu'nda 4 puanlı Hollanda ve Ekvador ile 3 puanlı Senegal, Son 16 mücadelesi verecek. Grupta Hollanda 4 puanala birinci sırada yer alırken, ikinci sıradaki Ekvador da 4 puana sahip. Senegal’in puanı 3 olurken, ev sahibi Katar’ın ise puanı yok. Ekvador - Senegal maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Ekvador - Senegal Dünya Kupası maçı canlı izle!

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ekvador - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası maçı canlı izle!
Ekvador – Senegal maç ne zaman hangi kanalda?

2022 Dünya Kupası heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Dünya Kupası A Grubu 3. maçında Ekvador ile Senegal kozlarını paylaşacak. A grubunda Ekvador ve Senegal karşı karşıya gelecek. Ekvador - Senegal maçının ilk 11’leri ve kadrolarını haberimizde bulabilirsiniz.

Ekvador-Senegal maçı ne zaman, saat kaçta?

Uluslararası Khalifa Stadı'nda oynanacak Ekvador-Senegal maçını Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Bugün saat 18.00'de başlayacak

Ekvador-Senegal maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ekvador-Senegal maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Ekvador-Senegal muhtemel 11'ler:

  • Ekvador:
  • Galindez,
  • Porozo,
  • Torres,
  • Hincapie,
  • Preciado,
  • Mendez,
  • Caicedo,
  • Estupinan,
  • Plata,
  • Estrada,
  • Valencia
  • (Sarmiento)

Senegal:

  1. Mendy,
  2. Sabaly,
  3. Koulibaly,
  4. Diallo,
  5. Jakobs,
  6. Sarr,
  7. Mendy,
  8. Gueye,
  9. Diatta,
  10. Dia,
  11. Diedhiou

Dünya Kupası A Grubundan kim çıkacak?

Açılış maçında ev sahibi Katar'ı deviren, Hollanda'dan 1 puanı kapan ve 4 puanla 2. sırada yer alan Ekvador'a gruptan çıkmak için 1 puan yetecek. Hollanda mağlubiyetinin ardından Katar'ı 3-1'le geçerek moral depolayan Senegal'in ise Ekvador karşısında kazanmaktan başka çaresi yok.

Dünya Kupası gruptan kimler çıkıyor?
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Dünya Kupası gruptan kimler çıkıyor?

Senegal son 16da

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