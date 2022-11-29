Ekvador – Senegal maç saati kaç? Maç hangi kanalda?

2022 Dünya Kupası heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Dünya Kupası A Grubu 3. maçında Ekvador ile Senegal kozlarını paylaşacak. A grubunda Ekvador ve Senegal karşı karşıya gelecek. Ekvador - Senegal maçının ilk 11’leri ve kadrolarını haberimizde bulabilirsiniz.
Ekvador-Senegal maçı ne zaman, saat kaçta?
Uluslararası Khalifa Stadı'nda oynanacak Ekvador-Senegal maçını Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Bugün saat 18.00'de başlayacak
Ekvador-Senegal maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Ekvador-Senegal maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak.
- Ekvador-Senegal maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Ekvador-Senegal muhtemel 11'ler:
- Ekvador:
- Galindez,
- Porozo,
- Torres,
- Hincapie,
- Preciado,
- Mendez,
- Caicedo,
- Estupinan,
- Plata,
- Estrada,
- Valencia
- (Sarmiento)
Senegal:
- Mendy,
- Sabaly,
- Koulibaly,
- Diallo,
- Jakobs,
- Sarr,
- Mendy,
- Gueye,
- Diatta,
- Dia,
- Diedhiou
Dünya Kupası A Grubundan kim çıkacak?
Açılış maçında ev sahibi Katar'ı deviren, Hollanda'dan 1 puanı kapan ve 4 puanla 2. sırada yer alan Ekvador'a gruptan çıkmak için 1 puan yetecek. Hollanda mağlubiyetinin ardından Katar'ı 3-1'le geçerek moral depolayan Senegal'in ise Ekvador karşısında kazanmaktan başka çaresi yok.