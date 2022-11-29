Ekvador – Senegal maç saati kaç? Maç hangi kanalda? Dünya Kupası'nda son grup maçları başlıyor. A Grubu'nda 4 puanlı Hollanda ve Ekvador ile 3 puanlı Senegal, Son 16 mücadelesi verecek. Grupta Hollanda 4 puanala birinci sırada yer alırken, ikinci sıradaki Ekvador da 4 puana sahip. Senegal’in puanı 3 olurken, ev sahibi Katar’ın ise puanı yok. Ekvador - Senegal maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Ekvador - Senegal Dünya Kupası maçı canlı izle!

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