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Elazığ'da okullar 1 gün tatil edildi

Elazığ'da okullar 1 gün tatil edildi

09:0125/11/2024, Pazartesi
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Kar tatili
Kar tatili

Ülke genelinde etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle Elazığ'da eğitime bir gün süreyle ara verildi. İşte 25 Kasım Pazartesi Elazığ Valiliği'nden tatil açıklamasının ayrıntıları...

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı, birçok il ve ilçede eğitime ara verilmesine neden oldu. Valilikler ve kaymakamlıklarca, 34 kentte yoğun kar yağışı nedeniyle kar tatili ilan edildi. Elazığ Valiliği'nden de açıklama geldi.

ELAZIĞ'DA BUGÜN OKULLAR TATİL EDİLDİ

Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, 17 ilin tamamında ve 5 ilin bazı ilçelerinde eğitim-öğretimin durmasına neden olmuştu. Dün akşam saatlerinden itibaren yoğunluğunu artıran kar yağışı, tipi, buzlanma ve fırtına nedeniyle Elazığ'da da 25 Kasım Pazartesi günü okullar tatil edildi. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sevgili öğrenciler, tüm çabamız eğitim hayatınızın aksamasız bir şekilde devam etmesi için. Ancak, yağışların beklenenden daha fazla olduğunu tüm gece gözlemledik. Sizleri seviyor ve değer veriyoruz. Bu nedenle 25 Kasım Pazartesi itibarıyla eğitime bir gün ara veriyoruz. Ayrıca engelli ve hamile personelimiz de idari izinli sayılacaktır” ifadelerini kullandı

Kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği kentte, ekipler karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar da dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.



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