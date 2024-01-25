Elektronik sigaralar ya da e-sigaralar, sigarayı bırakmayı isteyenler arasında giderek popülerleşen bir nikotin alma yöntemidir. Elektronik sigaranın sağlığa zararlı etkilerini de, her geçen gün açığa çıkarmaktadır. Göğüs hastalıkları Uzmanı Dr. Ayhan Değer, “Elektronik sigara çocuklarda ve genç erişkinlerde 20'li yaşların başına kadar beyin gelişimine zarar verebilir. Hamilelerde gelişmekte olan fetüsler için toksiktir. Kardiyovasküler sistemde tansiyon ve nabız yüksekliğine, kalp krizine, inmelere sebep olabilir" dedi.

ELEKRTRONİK SİGARANIN BEYNE ZARARI VAR MI?

Elektronik sigaraların sağlık üzerindeki etkilerinden bahseden Uzm. Dr. Değer, “Elektronik sigara çocuklarda ve genç erişkinlerde 20'li yaşların başına kadar beyin gelişimine zarar verebilir. Hamilelerde gelişmekte olan fetüsler için toksiktir. Kardiyovasküler sistemde tansiyon ve nabız yüksekliğine, kalp krizine, inmelere sebep olabilir. Solunum sisteminde başta kanserler olmak üzere solunum kapasitemizi düşüren birçok hastalığa neden olabilir" dedi.

AROMALAR BİLE HASTALIĞA YOL AÇABİLİR

Elektronik sigaraların içerisinde bulunan aromaların bile hastalığa yol açabileceğinin altını çizen Uzm. Dr. Değer, “Son zamanlarda Evali Sendromu olarak adlandırılan akut dönemde (özellikle ilk 3 ayda) akciğer hasarı oluşturan ve böylece solunum yetmezliğine neden olan, hatta ölüme neden olan bir hastalığa yol açtıkları gösterilmiştir. Sadece içinde var olan çeşitli aromalar bile hastalıklara yol açmaktadır. Dişte çürük, dişeti iltihabı ve farenjite neden olabilirler. Bağımlılık yaptıkları gösterilmiştir. İçindeki pillerde meydana gelen patlama ve alev alma sonucu baş-boyun yaralanmaları, cilt yanıkları gibi ek riskler de oluşturabilirler. Isıtılmış tütün ürünleri de kansere yol açan toksik emisyonlara maruz bırakır. Klasik sigaralardan daha az zararlı olduğuna dair belirgin bir kanıt yoktur. Bunlar da bağımlılık yapar" şeklinde konuştu.

KANSEROJEN MADDELER İÇERİYOR

Elektronik sigara içerisindeki kimyasalların kanserojen maddeler içerdiğini söyleyen Uzm. Dr. Değer, “Elektronik sigaralarda çok çeşitli kimyasallar vardır. Bunların çoğu toksik etki gösterir ve kanserojendir. Sonuç olarak bu ürünlerin en az klasik sigaralar kadar zararlı olabilme potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca bu ürünlerin kullanımı nispeten yeni olduğundan bugün için henüz bilmediğimiz ama ileride saptayabileceğimiz zararları olabileceğini de düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.







