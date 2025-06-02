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Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı, ne zaman yatacak 2025? Yaşlı ve engelli aylığı hangi gün ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı, ne zaman yatacak 2025? Yaşlı ve engelli aylığı hangi gün ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

18:212/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli ikramiyeleri ve yaşlı aylığı ödemelerine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli ikramiyeleri ve yaşlı aylığı ödemelerine ilişkin açıklama

Emekli bayram ikramiyelerinde son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyururken, ödeme günlerini net olarak paylaştı. Yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin de yarın yapılacağını duyuran Erdoğan, bayram ikramiyelerine yönelik toplamda 57,4 milyar lira, yaşlı ve engelli ödemeleri için ise toplamda 6 milyar 300 milyon lira olarak gerçekleşeceğini belirtti.

Emekli bayram ikramiyeleri hesaplara yatırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Haziran'da başlayacak olan Kurban Bayramı öncesinde emekli ikramiyelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını tarihleri ile açıkladı. İşte bayram ikramiyeleri, yaşlı aylığı ve engelli aylığı hakkındaki son gelişmeler.


EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ HESAPLARA YATIRILIYOR


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin 4 Haziran 2025 tarihine kadar hesaplara yatırılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında; "14 Haziran'a kadar 15,9 milyon emeklimize toplam 57,4 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz." ifadelerine yer verdi.


YAŞLI VE ENGELLİ AYLIKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Yaşlı ve engelli aylıkları ödemelerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaşlı ve engelli aylıklarının ödemelerini de yarın (3 Haziran) yapıyoruz. Böylece 1 milyon 350 bin kardeşimize de toplam 6 milyar 300 milyon lira ödeyeceğiz" açıklamalarıyla duyurdu.





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