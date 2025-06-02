Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı, ne zaman yatacak 2025? Yaşlı ve engelli aylığı hangi gün ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin 4 Haziran 2025 tarihine kadar hesaplara yatırılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında; "14 Haziran'a kadar 15,9 milyon emeklimize toplam 57,4 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz." ifadelerine yer verdi.

Yaşlı ve engelli aylıkları ödemelerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaşlı ve engelli aylıklarının ödemelerini de yarın (3 Haziran) yapıyoruz. Böylece 1 milyon 350 bin kardeşimize de toplam 6 milyar 300 milyon lira ödeyeceğiz" açıklamalarıyla duyurdu.