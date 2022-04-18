Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Özgün Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak?
ÖZGÜN HABERLER

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak?

Ramazan ayının gelmesiyle beraber en çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi emekli bayram ikramiyesin ne zaman ve ne kadar yatacağı. Emekli bayram ikramiyesi dini bayram önceleri vatandaşların hesabına aktarılıyor. 2 nisan 2022 ile beraber mübarek ramazan ayı geldi. Mayıs ayının gelmesiyle beraber emekli vatandaşlara bayram ikramiyesi verilecek. Geçtiğimiz yıl bin 100 lira ikramiye alan vatandaşlar bu yıl ne kadar alacak? 2022 emekli ikramiyesi ne zaman ve ne kadar yatacak? İşte haberimizin detayları...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Emekli bayram ikramiyesi 2022: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak?
Emekli bayram ikramiyesi

Ramazan ayının gelmesiyle beraber en çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi emekli bayram ikramiyesin ne zaman ve ne kadar yatacağı. Emekli bayram ikramiyesi dini bayram önceleri vatandaşların hesabına aktarılıyor. 2 nisan 2022 ile beraber mübarek ramazan ayı geldi. Mayıs ayının gelmesiyle beraber emekli vatandaşlara bayram ikramiyesi verilecek. Geçtiğimiz yıl bin 100 lira ikramiye alan vatandaşlar bu yıl ne kadar alacak? 2022 emekli ikramiyesi ne zaman ve ne kadar yatacak? İşte haberimizin detayları...

2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

  • TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, son torba teklif üzerindeki çalışmaları henüz bitirmişken, bakanlıkların acil talipleri üzerine yeni bir torba teklif üzerinde çalışmanın başladığı ortaya çıktı. Hükümetin, ramazan ayı içinde yasalaşması gereken bazı acil düzenlemeleri oluşturulacak torba teklifle Meclis gündemine getirmeye hazırlandığı öğrenildi. Çok sayıda bakanlık, kendisi için önemli ve acil bulduğu düzenlemelerin pakete girmesi için uğraşırken, en ilgi çeken planlamanın emekli ikramiyesi olduğu öğrenildi.
  • Verilen bilgiye göre, bu konuda Maliye Bakanlığı ve AK Parti’nin ekonomi kurmayları bir çalışma yapıyor. Bütçeye maliyeti hesaplanıyor. Toplantılarda, bayram ikramiyesinin 2 bin lira olması yönünde görüşler dile getirildiği öğrenildi. Maliyetin çok yüksek olacağının iddia edilmesi üzerine, bunun bir kurala bağlanması ve her yıl otomatik bir artış yapılması önerisi değerlendirildi. Bu görüş daha fazla ağırlık kazandı.
  • Emeklilere bayramlarda verilen ikramiyenin her yıl enflasyon oranında artırılması planlanıyor. Enflasyon oranında artırılırsa, bu Ramazan Bayramında bin 100 lira olan ikramiye tutarı, bin 500 civarına yükselecek. Tartışmaları bitirmek için düzenlemenin yasayla yapılması ve hazırlanan torba teklifin içine konulması önerildi. Böylece her yıl ayrı bir düzenleme yapılmasına gerek kalmayacak.
  • Bu arada, kamu müteahhitlerinden işe başlamamış olanlara fesih hakkı verilmesi ve fiyat artışı sağlanmasıyla ilgili düzenleme, bu torbanın içine konulacakken, zaman kazanmak için önceki gece görüşülen yasaya önergeyle eklendi. Ramazan torbasında ayrıca, tapu işlemlerinin noterlerde yapılması gibi çok sayıda düzenlemenin yer alması bekleniyor. İflas eden ve TMSF’ye devredilen şirketlerin borç ve alacaklarının tahsilinin hızlandırılması ve kayyumlara koruma zırhı getiren düzenlemenin de bu torbaya girebileceği dile getiriliyor.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi genellikle bayramdan bir hafta önce hesaplara geçiyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 2 Mayıs tarihinde başlayacak.

Altın fiyatları 2022: Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 18 Nisan altın fiyatları
ÖZGÜN
Altın fiyatları 2022: Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 18 Nisan altın fiyatları
Borsada tarihi rekor

Borsada tarihi rekor

Tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
Boyu bir buçuk metreyi buluyor

Boyu bir buçuk metreyi buluyor

​Çanakkale Boğazı'ndan sonra Marmara'da da görüldü.
Iraktaki operasyon rahatsız etti: Fransada PKK sempatizanları gösteri düzenledi

​Kuzey Irak'ta PKK'ya Pençe-Kilit darbesi.

Pençe-Kilit Operasyonu başladı: Komandolar Kuzey Irak'ta.

Esir takası beklenirken Rusya'dan şaşırtan açıklama geldi.

​84 göçmen yarı çıplak halde Türkiye sınırına bırakıldı.

Ukrayna birlikleri Azovstal fabrikasına sıkıştı.

​FETÖ'yü aklamaya çalıştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.