Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak? Ramazan ayının gelmesiyle beraber en çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi emekli bayram ikramiyesin ne zaman ve ne kadar yatacağı. Emekli bayram ikramiyesi dini bayram önceleri vatandaşların hesabına aktarılıyor. 2 nisan 2022 ile beraber mübarek ramazan ayı geldi. Mayıs ayının gelmesiyle beraber emekli vatandaşlara bayram ikramiyesi verilecek. Geçtiğimiz yıl bin 100 lira ikramiye alan vatandaşlar bu yıl ne kadar alacak? 2022 emekli ikramiyesi ne zaman ve ne kadar yatacak? İşte haberimizin detayları...

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