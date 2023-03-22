Bunun yanında emeklilerin aldığı bayram ikramiyeleri var bütün bunları birlikte değerlendiren alternatif bir çalışmamız var. Emeklilere rahat nefes aldıracak, hiç olmazsa bu yıkıcı enflasyon şartlarını ortadan kaldıracak düzenlemeyi ayrıntılı şekilde zaten ben çalıştım. Depremin etkisi ve çalışmalarından dolayı ertelenmiş oldu. Bu hafta içerisinde en geç önümüzdeki hafta başında Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. Nihayet tüm bu karar süreçlerinin siyasal sorumlusu Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir.