Emekli maaşı bayram ikramiyesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Emekliler Derneği'ni ziyaretinde konuştu. Bakan Bilgin, konuşmasında şunları kaydetti; Enflasyonun tahribatına özellikle çalışanlar, emekliler maruz kalıyorlar. Onları sosyal devlet sorumlulu bilinciyle ne kadar koruyabilirsek bunu o kadar koruyalım. Bu bakımdan bilginiz gibi asgari ücreti bu düzeyde gerçekleştirdik.
Enflasyonda düşme eğilimi var bu eğilim devam edecek. Fakat olağan dışı gelişmeler ortaya çıkınca bunun çalışanların, emeklilerin gündelik hayatında tahribatını ortadan kaldıracak ilave tedbirlere ihtiyaç var. Biz çalışanlarımızı koruyoruz.
En düşük emekli maaşına zam yapılacak mı?
- 5 bin 500 liraya yükselttiğimiz en düşük emekli aylığının bugünkü şartlar içerisinde yetersiz kaldığını birlikte gördük. Alternatif çalışmaları yani en düşük emekli maaşını yükseltecek alternatif modellerimiz var.
Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
- Bunun yanında emeklilerin aldığı bayram ikramiyeleri var bütün bunları birlikte değerlendiren alternatif bir çalışmamız var. Emeklilere rahat nefes aldıracak, hiç olmazsa bu yıkıcı enflasyon şartlarını ortadan kaldıracak düzenlemeyi ayrıntılı şekilde zaten ben çalıştım. Depremin etkisi ve çalışmalarından dolayı ertelenmiş oldu. Bu hafta içerisinde en geç önümüzdeki hafta başında Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. Nihayet tüm bu karar süreçlerinin siyasal sorumlusu Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir.
Emekli maaşı yükselecek mi?
Emeklilerin beklediği, onların daha rahat nefes alacak, bugünkü tahribatın ekonomideki enflasyonist tahribatın karşısında onları koruyacak önerilerimizin de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından olumlu değerlendirileceğini ümit ediyorum. Tahmin ediyorum bu çalışma bütün emeklilerin hayatında ciddi bir rahatlama sağlayacaktır.
Ramazan Bayramı emekeli ikramiyesi ne kadar?
2023 yılında sosyal destek paketi ödemeleri. öğrenci bursları, asgari ücret, memur maaşı ve emekli maaşlarına zam yapıldı.
Ancak henüz 2023 yılında bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Son olarak 2022 yılında Kurban ve Ramazan Bayramı’nda emeklilerin hesaplarına 1.100 TL aktarılmıştı.
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
2023 yılında emekli maaşı zam oranı %30 oldu. Emekli bayram ikramiyelerine bu oranda zam yapılması durumunda bayram ikramiyesi 1430 TL seviyelerine yükselecek. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapıldığında detaylar eklenecektir.
- Ramazan ayı bu yıl 21 Nisan’da başlayacak. Bayramdan en geç 1 hafta önce ikramiye ödemelerine başlanması bekleniyor.
En düşük memur emekli maaşı ne kadar?
En düşük memur emekli maaşı 6 bin 78 TL’den 7 bin 901 TL oldu.
2023 memur maaşları
- Genel müdür 1/4 38.751,70 TL,
- Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 20 bin 724 TL
- Memur (Üniversite mezunu) 9/1 12 bin 632 TL
- Uzman öğretmen 1/4 18 bin 246 TL
- Öğretmen 1/4 15 bin 793 TL
- Başkomiser 3/1 20 bin 873 TL
- Polis memuru 8/1 18 bin 235 TL
- Uzman doktor 1/4 24 bin 743 TL
- Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 15 bin 611 TL
- Mühendis 1/4 21 bin 295 TL
- Teknisyen (lise mezunu) 11/1 13 bin 142 TL
- Profesör 1/4 34 bin 57 TL
- Araştırma görevlisi 7/1 20 bin 139 TL
- Vaiz 1/4 16 bin 615 TL
- Avukat 1/4 19 bin 968 TL
SGK ve Bağkur maaşları ne kadar?
- SSK 2000 sonrası şu anki maaş: 3 bin 500 TL
- Zamlı maaş: 5 bin 500 TL
- SSK 2000 öncesi şu anki maaş: 4 bin 867 TL
- Zamlı maaş: 6 bin 327 TL
- Bağ-Kur tarım şu anki maaş: 3 bin 500 TL
- Zamlı maaş: 5 bin 500 TL
- Bağ-Kur esnaf şu anki maaş: 4 bin 196 TL
- Zamlı maaş: 5 bin 500 TL