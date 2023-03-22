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Milyonları yakından ilgilendiriyor! Bakan Bilgin müjdeyi verdi: Emekli maaş ve bayram ikramiyesi artacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "En düşük emekli maaşını yükseltecek alternatif modellerimiz var. Bunun yanında emeklilerin aldığı bayram ikramiyeleri var bunları değerlendiren bir alternatif çalışmamız var" dedi. Peki en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek, hesaplara yatacak?

13:16 . 22/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Emekli maaşı bayram ikramiyesi

Emekli maaşı bayram ikramiyesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Emekliler Derneği'ni ziyaretinde konuştu. Bakan Bilgin, konuşmasında şunları kaydetti; Enflasyonun tahribatına özellikle çalışanlar, emekliler maruz kalıyorlar. Onları sosyal devlet sorumlulu bilinciyle ne kadar koruyabilirsek bunu o kadar koruyalım. Bu bakımdan bilginiz gibi asgari ücreti bu düzeyde gerçekleştirdik.

Enflasyonda düşme eğilimi var bu eğilim devam edecek. Fakat olağan dışı gelişmeler ortaya çıkınca bunun çalışanların, emeklilerin gündelik hayatında tahribatını ortadan kaldıracak ilave tedbirlere ihtiyaç var. Biz çalışanlarımızı koruyoruz.

Emekli maaşı

En düşük emekli maaşına zam yapılacak mı?

  • 5 bin 500 liraya yükselttiğimiz en düşük emekli aylığının bugünkü şartlar içerisinde yetersiz kaldığını birlikte gördük. Alternatif çalışmaları yani en düşük emekli maaşını yükseltecek alternatif modellerimiz var.

Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

  • Bunun yanında emeklilerin aldığı bayram ikramiyeleri var bütün bunları birlikte değerlendiren alternatif bir çalışmamız var. Emeklilere rahat nefes aldıracak, hiç olmazsa bu yıkıcı enflasyon şartlarını ortadan kaldıracak düzenlemeyi ayrıntılı şekilde zaten ben çalıştım. Depremin etkisi ve çalışmalarından dolayı ertelenmiş oldu. Bu hafta içerisinde en geç önümüzdeki hafta başında Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. Nihayet tüm bu karar süreçlerinin siyasal sorumlusu Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir.

Emekli maaşı

Emekli maaşı yükselecek mi?

Emeklilerin beklediği, onların daha rahat nefes alacak, bugünkü tahribatın ekonomideki enflasyonist tahribatın karşısında onları koruyacak önerilerimizin de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından olumlu değerlendirileceğini ümit ediyorum. Tahmin ediyorum bu çalışma bütün emeklilerin hayatında ciddi bir rahatlama sağlayacaktır.

Emekli bayram ikramiyesi

Ramazan Bayramı emekeli ikramiyesi ne kadar?

2023 yılında sosyal destek paketi ödemeleri. öğrenci bursları, asgari ücret, memur maaşı ve emekli maaşlarına zam yapıldı.

Ancak henüz 2023 yılında bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Son olarak 2022 yılında Kurban ve Ramazan Bayramı’nda emeklilerin hesaplarına 1.100 TL aktarılmıştı.

Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

2023 yılında emekli maaşı zam oranı %30 oldu. Emekli bayram ikramiyelerine bu oranda zam yapılması durumunda bayram ikramiyesi 1430 TL seviyelerine yükselecek. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapıldığında detaylar eklenecektir.

  • Ramazan ayı bu yıl 21 Nisan’da başlayacak. Bayramdan en geç 1 hafta önce ikramiye ödemelerine başlanması bekleniyor.

En düşük memur emekli maaşı ne kadar?

En düşük memur emekli maaşı 6 bin 78 TL’den 7 bin 901 TL oldu.

2023 memur maaşları

  1. Genel müdür 1/4 38.751,70 TL,
  2. Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 20 bin 724 TL
  3. Memur (Üniversite mezunu) 9/1 12 bin 632 TL
  4. Uzman öğretmen 1/4 18 bin 246 TL
  5. Öğretmen 1/4 15 bin 793 TL
  6. Başkomiser 3/1 20 bin 873 TL
  7. Polis memuru 8/1 18 bin 235 TL
  8. Uzman doktor 1/4 24 bin 743 TL
  9. Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 15 bin 611 TL
  10. Mühendis 1/4 21 bin 295 TL
  11. Teknisyen (lise mezunu) 11/1 13 bin 142 TL
  12. Profesör 1/4 34 bin 57 TL
  13. Araştırma görevlisi 7/1 20 bin 139 TL
  14. Vaiz 1/4 16 bin 615 TL
  15. Avukat 1/4 19 bin 968 TL

SGK ve Bağkur maaşları ne kadar?

  1. SSK 2000 sonrası şu anki maaş: 3 bin 500 TL
  2. Zamlı maaş: 5 bin 500 TL
  3. SSK 2000 öncesi şu anki maaş: 4 bin 867 TL
  4. Zamlı maaş: 6 bin 327 TL
  5. Bağ-Kur tarım şu anki maaş: 3 bin 500 TL
  6. Zamlı maaş: 5 bin 500 TL
  7. Bağ-Kur esnaf şu anki maaş: 4 bin 196 TL
  8. Zamlı maaş: 5 bin 500 TL
Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak: İşte branş ve kontenjan dağılımı
Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak: İşte branş ve kontenjan dağılımı

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#Emekli maaşı
#emekli bayram ikramiyesi
#vedat bilgin
1 saat önce
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