"Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak 2024?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3 bin lira olacağını açıkladı. Peki Zamlı emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak 2024?