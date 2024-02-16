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Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı...

"Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği emekli ikramiyeleri için beklenen açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikramiye tutarının 3 bin liraya yükseltildiğini açıkladı. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak 2024?

15:10 - 16/02/2024 Cuma
Güncelleme: 15:13 - 16/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu?
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

"Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak 2024?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3 bin lira olacağını açıkladı. Peki Zamlı emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak 2024?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Ordu mitinginde konuştu.

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI

Emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde bütçe imkanlarını tekrar zorlama pahasına bir artış yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki bayram bu rakamı yüzde 50 artış ile 3 bin liraya yükselteceğiz.''

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATAR?

Bayram ikramiyesinin, Ramazan Bayramından 1 hafta öncesinde hesaplara yatırılmış olması bekleniyor.

2024 yılında bayram ikramiyelerinin, 9 Nisan Ramazan Bayramı ve 15 Haziran Kurban Bayramı öncesi emeklilerin hesaplarına yatırılması öngörülüyor.

#emekli ikramiyesi
#emekli bayram ikramiyesi
#İkramiye
24 dakika önce
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