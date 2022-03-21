Özgün Emekli Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
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Emekli Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Ramazan ayına kısa bir süre kala Ramazan Bayramı'nda ikramiye hakkı elde edecek olan emeklilerin gündeminde emekli ikramiyeleri yer alıyor. Emekli ikramiyeleri yılda 2 kez veriliyor. Biri de Ramazan Bayramında ödeniyor. Bu yıl 2022 Ramazan ikramiyesinin ne kadar olacağı merak ediliyor. Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman ve ne kadar ödenecek? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak?
emekli ikramiyesi

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren emekli bayram ikramiyesi de gündemdeki yerini aldı. Ramazan ve kurban bayramlarında emeklilere ödenen bu ücret bilindiği üzere geçtiğimiz yıl 1100 TL olmuştu. Şimdilerde ise ikramiyenin yeniden zamlanması beklentiler arasındaki yerini aldı. Bu noktada "2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, zam gelecek mi, ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE KADAR OLACAK?

1.100 TL ikramiyenin bu sene ne kadar oılacağı henüz netleşmedi.

Emekli ikramiyesindeki son durumu kaleme alan Prof. Dr. Cem Kılıç ikramiyenin 2 bin TL olmasının mümkün olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Cem Kılıç, "Emekliler için ikramiye düzenlemesi 2018 yılında yapılmıştı. Ramazan ve Kurban Bayramlarında yılda iki kez ödenen bayram ikramiyesi emeklilerin satın alma gücünün korunması adına çok önemli. Bayram ikramiyelerinin tutarı geçtiğimiz yıl 1.000 TL’den 1.100 TL’ye çıkartılmıştı.

Bu yıl emeklilere yapılan zamlar ile birlikte bayram ikramiyesinin de artırılması beklentisi oluştu. Önümüzdeki Ramazan Bayramı’nda emeklilerin bayram ikramiyelerinin artırılması sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kılıç, bu kapsamda ikramiyelerin en düşük emekli aylığı olan 2.500 TL ya da 2.000 TL civarına çıkartılmasının mümkün olabileceğini de söyledi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlayacak, emekli bayram ikramiyesinin 2 Mayıs 2022'den önce hesaplara yatması bekleniyor.

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