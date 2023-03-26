|
Reklam
Reklam
Özgün

Emekli bayram ikramiyesi 2000 TL oldu: Gözler Bağkur, Emekli Sandığı ikramiye ödeme tarihlerinde

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte emekliler bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı merak ediliyordu. Emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz bayramda 1100 TL olarak verildi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yaptığı açıklamada emekliye bayram ikramiyesi 2000 TL olarak yatırılacağını açıkladı. SGK ve Bağ-kur emeklisini yakından ilgilendiren Ramazan Bayramı emekli ikramiyesinin ödeneceği tarih belli ise araştırılıyor. Peki emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2023 Ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar? İşte emekli ikramiyesine dair detaylar...

11:07 . 26/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesine yapılacak zam oranı açıklandı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye bayram ikramiyesinin 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini açıkladı. Ramazan ve Kurban bayramlarında emekliye 2 bin lira ödeme yapılacak.

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Elitaş, "16 maddelik yasa teklifine 2 madde daha ilave ediyoruz. Basın toplantısından sonra Cumhurbaşkanımızla konuştuk. 1100 TL ikramiyeye 900 TL ilave ile 2 bin TL olacak. Bu düzenlemeyi de yasa teklifine ekliyoruz." dedi.

Emekli bayram ikramiyesi

Kimlerin maaşı 7 bin 500 TL oldu?

EYT'lilerle birlikte 15 milyon emekli zamlı bayram ikramiyesinden faydalanacak. Bayram ikrameyesinde artışa yönelik düzenleme Meclis'e sevk edilecek torba yasa teklifine eklenecek. Teklifin yasalaşmasıyla 2 bin TL'lik ikramiye ilk bayramdan itibaren geçerli olacak. En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili konuşan Elitaş, 7 bin 500 altında 8 milyon 796 bin kişinin emekli aylığı aldığını açıkladı.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Konuya ilişkin henüz resmi bir tarih açıklama yapılmadı. Ramazan bayramı emekli ikramiyelerinin bayram öncesi hesaplara yatması bekleniyor.

EYT emekli bayram ikramiyesi

EYT’liler bayram ikramiyesi alacak mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasa teklifi 28 Şubat günü Meclis'ten geçti. Yasa yürürlüğü girdikten sonra 1,7 milyon işçi, 89 bin esnaf ve 496 bin memur olmak üzere toplam 2,2 milyon kişinin hemen emekli olabileceği açıklanmıştı. Emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda 2000 TL bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak. Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan gününe denk geldiği için, mart ayında emeklilik dilekçesi verenler, Nisan ayında 2000 lira bayram ikramiyesinden yararlanabilecekler.

Kimlere bayram ikramiyesi verilecek?

Bayram ikramiyesini kimler alacak?

Bayram ikramiyesi, ödemenin yapıldığı tarihte SGK’dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödenecek. Ayrıca aylık almakta olan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabilecek.


Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak: İşte branş ve kontenjan dağılımı
Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak: İşte branş ve kontenjan dağılımı

Sağlık Bakanlığı, 10 bin 900 kişiyi sözleşmeli personel kadrosu ile istihdam edeceğini duyurdu. İlanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından vatandaşlar, başvuru şartları ve başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Sağlık Bakanlığı işçi alım branş ve kontenjan dağılımına göre, 4 bin 958 temizlik görevlisi, 3 bin 386 güvenlik görevlisi (silahsız), 747 klinik destek elemanı (hastane), 520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi başta olmak üzere 10900 personel alımı gerçekleştirecek. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılacak? İşte Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı konusunda tüm merak edilenler.

Adalet Bakanlığı 18 bin 305 sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak: İşte branş ve kontenjan dağılımı
Adalet Bakanlığı 18 bin 305 sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak: İşte branş ve kontenjan dağılımı

Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı yapacak. Açıklama, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan geldi. Bakan Bozdağ, Adalet Bakanlığının personel alımlarına dair konuşan Bozdağ, “Adalet Bakanlığı olarak yakında personel alım ilanına çıkacağız.” dedi. Adalet Bakanlığı işçi alım branş ve kontenjan dağılımına göre, 9 bin 229 Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde, 8 bin 376 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, 700 İcra Dairesi bünyesinde olmak üzere 18 bin 305 personel alımı gerçekleştirecek. Peki Adalet Bakanlığı işçi alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılacak? İşte Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı konusunda tüm merak edilenler.


#emekli bayram ikramiyesi
#eyt bayram ikramiyesi
#bayram ikramiyesi ödeme tarihleri
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.