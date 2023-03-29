Emekli bayram ikramiyesine yapılacak zam oranı açıklandı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye bayram ikramiyesinin 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini açıkladı. Ramazan ve Kurban bayramlarında emekliye 2 bin lira ödeme yapılacak.

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Elitaş, "16 maddelik yasa teklifine 2 madde daha ilave ediyoruz. Basın toplantısından sonra Cumhurbaşkanımızla konuştuk. 1100 TL ikramiyeye 900 TL ilave ile 2 bin TL olacak. Bu düzenlemeyi de yasa teklifine ekliyoruz." dedi.

Emekli bayram ikramiyesi

Kimlerin maaşı 7 bin 500 TL oldu?

EYT'lilerle birlikte 15 milyon emekli zamlı bayram ikramiyesinden faydalanacak. Bayram ikrameyesinde artışa yönelik düzenleme Meclis'e sevk edilecek torba yasa teklifine eklenecek. Teklifin yasalaşmasıyla 2 bin TL'lik ikramiye ilk bayramdan itibaren geçerli olacak. En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili konuşan Elitaş, 7 bin 500 altında 8 milyon 796 bin kişinin emekli aylığı aldığını açıkladı.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Konuya ilişkin henüz resmi bir tarih açıklama yapılmadı. Ramazan bayramı emekli ikramiyelerinin bayram öncesi hesaplara yatması bekleniyor.

EYT emekli bayram ikramiyesi

EYT’liler bayram ikramiyesi alacak mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasa teklifi 28 Şubat günü Meclis'ten geçti. Yasa yürürlüğü girdikten sonra 1,7 milyon işçi, 89 bin esnaf ve 496 bin memur olmak üzere toplam 2,2 milyon kişinin hemen emekli olabileceği açıklanmıştı. Emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda 2000 TL bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak. Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan gününe denk geldiği için, mart ayında emeklilik dilekçesi verenler, Nisan ayında 2000 lira bayram ikramiyesinden yararlanabilecekler.

Kimlere bayram ikramiyesi verilecek?

Bayram ikramiyesini kimler alacak?

Bayram ikramiyesi, ödemenin yapıldığı tarihte SGK’dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödenecek. Ayrıca aylık almakta olan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabilecek.







