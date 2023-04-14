Asgari ücrete ek zam tartışmalarına son noktayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koydu. AK Parti seçim beyannamesi 2023 açıklandı. Beyannamede çalışanların ve emeklilerin enflasyona ezdirilmeyeceği, asgari ücretin yanı sıra memur ve emekliler için enflasyonun üzerinde artışlarla refah payı almalarının sağlanacağı belirtildi. Asgari ücret ocakta brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Peki asgari ücret kaç para, ne kadar olacak? 2023 Asgari ücret temmuz zammı ne zaman açıklanacak?