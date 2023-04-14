Emekli bayram ikramiyesi
Milyonlarca emeklinin aylıkları ve ikramiyeleri bayramdan önce hesaplara yatırılacak. Dini bayramlarımızdan ilki olan Ramazan Bayramı’na özel emekliler 2000 TL ikramiyelerini alacak. Ramazan Bayramı öncesi emekli maaşları ödenecek, EYT'liler de ilk aylıklarını alacak.
SSK emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
SSK emeklilerinden ödeme günü 17, 18, 19, 20 Nisan olanlara, hem aylık hem de bayram ikramiyesi bugün ödenecek. Ödeme günü 21, 22, 23 Nisan olanlara ise ödemeler yarın yapılacak.
24, 25, 26 Nisan'da aylık alanların aylık ve ikramiyeleri 16 Nisan'da hesaplarında olacak. EYT işlemlerini tamamlamış ve aylık hakkı kazananlar da ilk aylıklarını ve bayram ikramiyelerini alacak.
Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Bağ-Kur kapsamında emekli olanların da aylık ve ikramiyeleri erken ödenecek. Ödemeler 17 ve 18 Nisan'da emeklilerin hesaplarına yapılacak.
Ödeme günü ayın 25 ve 26'sı olanların 17 Nisan'da, ayın 27 ve 28'i olanlar ise 18 Nisan'da ödenecek.
Emekli sandığı emek bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emekli sandığı kapsamında aylık alanların Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan'da hesaba geçecek.