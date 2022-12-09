Özgün 3600 ek gösterge emekli maaşı ve ikramiyesi ne kadar?
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3600 ek gösterge emekli maaşı ve ikramiyesi ne kadar?

Memur emeklileri 2023’ün başından itibaren ek gösterge artışından yararlanacak. 3600 ek gösterge için yasa Meclis’ten geçerek yasalaşmıştı. Ancak uygulama içinse 2023 Ocak ayı bekleniyor. Bu tarihten sonra memur emeklilerinin enflasyon farklı zamlı maaşların üzerine ek göstergeden kaynaklanan fark da eklenecek. Peki 3600 ek gösterge emekli ikramiyesi ne kadar olacak? 3600 ek gösterge emekli ikramiyesi ne kadar artar? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Emekli ikramiyesi 3600 ek gösterge artışı ne kadar olacak? 3600 Ek gösterge ne zaman, kimlere verilecek?
3600 ek gösterge ne zaman ne kadar verilecek?

3600 ek gösterge konusunda yasal bir düzenlemeye gidildiğini anımsatan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Başlangıçta 4 meslek grubunu kapsıyordu. Biz onu genişlettik, yaklaşık 6 milyona çıkardık. Bu, Türkiye'nin son yıllarda yaptığı en köklü sosyal düzenlemedir" şeklindeki değerlendirmesini paylaştı.

Bu düzenlemenin daha fazla genişletilmesine yönelik taleplere değinen Bilgin, "O konuda bizim gündemimizde. Onunla ilgili de bir çalışmayı yapıyoruz. Ümit ediyorum onu da Meclisimize takdim edeceğiz" dedi.

3600 Ek gösterge ile maaşlar ne kadar olacak?
3600 Ek gösterge ile maaşlar ne kadar olacak?

Emekli ikramiyesi 3600 ek gösterge artışı ne kadar olacak?

  • Ek göstergenin 2200-3000'den 3600'e çıkması mevcut katsayıya göre 30 yıllık hizmeti olan memurun emekli ikramiyesinde 63 bin 51 ile 71 bin 57 lira arasında yükseliş getirecek. Ocak'taki memur maaş katsayısıyla bu tutarlar da daha da artacak.

Kim ne kadar 3600 ek gösterge maaşı alacak?

  • Temmuz'da yürürlüğe giren memur maaş katsayısına göre ek göstergenin 2200-3000'den 3600'e çıkması 30 yıllık hizmeti olan memurun emekli aylığında 1.749 ile 1.971 lira arasında yükseliş getirecek. Buna göre birinci derecedeki bir öğretmenin emekli aylığı ek gösterge ile 5 aylık enflasyon farkı ile 10.349 TL’ye yükselecek. Hemşire ve din görevlilerinin de maaşı 10 bin liranın üzerine yükselecek. Polis memuru emeklilerinde ise en düşük maaş 11 bin liraya yaklaşacak.

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