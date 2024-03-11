"Emekli ikramiyesi ayın kaçında yatacak 2024? Emekli ikramiye ödeme tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024 yılı Ramazan Bayramı için 1 ay zaman kala, bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih emekliler tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu mitinginde yaptığı açıklama sonrasında, bayram ikramiyelerinin bu yıl ne kadar olacağı belli oldu. Peki Emekli ikramiyesi ayın kaçında yatacak 2024? Mart ayı ikramiye ödeme takvimi...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarihle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan açıklamasında, emekli bayram ikramiyesinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Buna göre; Ramazan Bayramı'nın ilk günü bu yıl 10 Nisan tarihine denk gelecek. Emekliye bayram ikramiyelerinin ise bayramdan önceki hafta yani 1-9 Nisan tarihlerinde hesaplara yatması bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Ordu mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3 bin lira olacağını açıkladı.

Buna göre; Bayram ikramiyeleri bu yıl 3 bin lira olarak yatırılacak.

RAMAZAN BAYRAMI ÖNCESİNDE HESAPLARDA OLACAK

Ramazan Bayramı'nın ilk günü bu yıl 10 Nisan tarihine denk gelecek.

Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor.

Nisan ayının ilk haftasında SSK ve Bağkur kapsamındaki tüm emeklilere ikramiyelerinin yatması bekleniyor.

KİMLER 3 BİN LİRA İKRAMİYE ALACAK?