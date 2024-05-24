"Emekli bayram ikramiyesi bu ay yatacak mı 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ikramiye ödemesi alıyor. Geçtiğimiz bayramda 3 bin TL ödeme alan emekliler Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki Emekli bayram ikramiyesi bu ay yatacak mı 2024? Dul ve yetim aylığı alanlara bayram ikramiyesi yattı mı? SSK - Bağkur ve Emekli Sandığı için...