Dul ve yetim maaşları 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası merak konusu oluyor. Dul ve yetim aylığı ödemeleri, memur ve emekli maaşı ödemelerine göre zamlanmaktadır. Dul ve yetim aylığı belirlenirken, emekli maaşı dikkate alınıyor. 7.500 TL olan en düşük emekli aylığından, dul ve yetim maaşı alan vefat eden sigortalının dul eşine %50 oranında ödeme yapılıyor. Şimdi gözler temmuz zammında. Peki en düşük dul ve yetim aylığı ne kadar? 2023 yılında dul ve yetim ne kadar maaş ödenecek? İşte dul ve yetim aylığı maaş zammı ile ilgili son gelişmeler.