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Son dakika: Emekli maaşına ilave zam yolda

Enflasyonda haziran ayı rakamları belli oldu. Haziranda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 3.92 arttı, yıllık bazda TÜFE yüzde 38.21 oldu. SSK ve Bağkur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 19.77 olurken, memurlara yüzde 17,55'lik toplu sözleşme ve enflasyon farkına ek olarak seyyanen 8 bin 77 liralık artış yapılacak. Memurlara verilecek seyyanen zam sonrası milyonlarca emekli de maaşlarına ilave zam beklentisi içine girmişti. Emekli maaşına ek zam müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Peki emekli maaş zammı ne kadar? Emekli maaşına ne kadar zam geldi? SSK-BAĞ KUR en düşük emekli maaşı kaç TL yapılacak? 7500 üstü alanların emekli zammı yüzde kaç olacak?

17:24 . 6/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Emekliye enflasyon farkına ilaveten ek zam verilecek.

Emekliye enflasyon farkına ilaveten ek zam verilecek.

Enflasyon rakamları ile refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ise temmuzda yapılacak maaş artışları, TÜFE’nin 6 aylık TÜFE oranında yapılacak. 2000 öncesi SSK'lıların en düşük kök aylığı 6 bin 93 TL düzeyinde bulunuyor.

Emekli maaşına ek zam olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda emekli maaşlarıyla ilgili son dakika mesajlar verdi. Erdoğan: ''İyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve ilgili bakanlarımız çalışmalarına başladı." dedi.

Ocak ayında refah payı ile yüzde 30 oranında zam alan emeklilerin en düşük maaşı 7 bin 500 TL'ye yükselmişti. Refah payı ile birlikte emekli maaş zammı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek.

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ilave zammı sonrası ne kadar olacak?

Enflasyon farkı üzerine emekli zammı için ilave zammına yönelik müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak ilave artış için çalışma devam ediyor. Öne çıkan formüle göre, 7 bin 500 liranın üzerinde aylık alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında kademeli artış yapılacak. 7 bin 500 lira ile 10 bin lira arasında maaş alanlar 1. kademe, 10 bin ve 15 bin lira arasındaki maaş alanlar 2. kademe, 15 bin liranın üzerinde emekli maaşı alanlar ise 3. kademe olarak değerlendirilecek ve buna göre aylıklarda seyyanen artış yapılacak.


Memurlara seyyanen zam artışı ne kadar?
Memurlara seyyanen zam artışı ne kadar?

Memur ve emekli temmuz zammı için gözler enflasyon rakamlarına çevrilmişti. 6 Aylık enflasyon TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre aylık enflasyon yüzde 3,92 olurken yıllık enflasyon yüzde 38,21 olduğu duyuruldu. Milyonlarca memurun merakla beklediği zam oranı belli oldu. memur ve emeklilerin maaş artışlarını da içeren kanun teklifi Meclis’e sunuldu. Memurlara yüzde 17,55'lik toplu sözleşme ve enflasyon farkına ek olarak seyyanen 8 bin 77 liralık artış yapılacak. 2023 yılı kümülatif artış oranı ortalama memur maaşında yüzde 142 oranında artışı sağlamış olunacak. Peki seyyanen zam nedir, ne anlama geliyor? Zamlı memur maaşları ne kadar oldu? Doktor, avukat, hemşire, polis, öğretmen, kaymakam maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

#emekli maaş zammı
#emekli zammı
#cumhurbaşkanı erdoğan
27 dakika önce
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Son dakika: Emekli maaşına ilave zam yolda