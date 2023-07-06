Emekliye enflasyon farkına ilaveten ek zam verilecek.
Enflasyon rakamları ile refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ise temmuzda yapılacak maaş artışları, TÜFE’nin 6 aylık TÜFE oranında yapılacak. 2000 öncesi SSK'lıların en düşük kök aylığı 6 bin 93 TL düzeyinde bulunuyor.
Emekli maaşına ek zam olacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda emekli maaşlarıyla ilgili son dakika mesajlar verdi. Erdoğan: ''İyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve ilgili bakanlarımız çalışmalarına başladı." dedi.
Ocak ayında refah payı ile yüzde 30 oranında zam alan emeklilerin en düşük maaşı 7 bin 500 TL'ye yükselmişti. Refah payı ile birlikte emekli maaş zammı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek.
SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ilave zammı sonrası ne kadar olacak?
Enflasyon farkı üzerine emekli zammı için ilave zammına yönelik müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak ilave artış için çalışma devam ediyor. Öne çıkan formüle göre, 7 bin 500 liranın üzerinde aylık alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında kademeli artış yapılacak. 7 bin 500 lira ile 10 bin lira arasında maaş alanlar 1. kademe, 10 bin ve 15 bin lira arasındaki maaş alanlar 2. kademe, 15 bin liranın üzerinde emekli maaşı alanlar ise 3. kademe olarak değerlendirilecek ve buna göre aylıklarda seyyanen artış yapılacak.