Emekli maaşı nasıl hesaplanır sorusu SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı için ayrı ayrı sorulmaya başladı. Başkan Erdoğan tarafından açıklanan emekli zammı 2023 maaş tablosu ile araştırılıyor. Temmuz sonrası yeniden zam alan emeklilerin yanı sıra EYT yasası ile emekli olacak vatandaşlar da araştırmalarını sürdürüyor. Peki, emekli zammı ne kadar oldu, zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte, emekli maaşı hesaplama 2023 tablosu…

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU

TÜİK verilerine göre aralık ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu,

Emekliye zam oranı yüzde 15,39 olurken, memura zam oranı ise yüzde 16,47 olarak hesaplandı.

Oranlar refah payı olmaksızın ocak zammında alt sınırı belirlenmişti.

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı refah payı ardından memur ve emekli yüzde 30 zam aldı.

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaşı

Emekli maaşı hesaplaması çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik göstermektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu da kendi sitesinde yer verdiği maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.

4B Bağ-Kur emekli maaşı için vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaparak alacakları maaşın tutarını öğrenebilirler. turkiye.gov.tr 4b emekli aylık hesaplamasayfasından vatandaşlar gerekli bilgileri doldurarak emekli maaşı hesaplaması yapabilirler.

Memur ve emekli zammının yüzde 25'ten yüzde 30'a yükselmesiyle maaş tablosu üçüncü kez güncellendi. Böylece yıllık maaş artışı yüzde 84.20'ye çıkmış oldu.

Vatandaşlar 4A, 4B ve 4C emekli maaşının ne kadar olduğunu e-Devlet sistemine giriş yaparak öğrenebilirler.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) internet sitesinde maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.

SSK EMEKLİ MAAŞI TABLOSU 2023

SSK (2000 Öncesi) 2022 Temmuz ayında 4.687 TL alırken 2023 Ocak ayından itibaren 5.859 TL emekli maaşı alacak.

SSK (2000 Sonrası) 2022 Temmuz ayında 2.905 TL alırken 2023 Ocak ayından itibaren 5.500 TL emekli maaşı alacak.

SSK ve Bağ-Kur (2000 öncesi) 2022 Temmuz ayında 5.021 TL maaş alırken 2023 Ocak ayında 6.527 TL emekli maaşı alacak.

SSK ve Bağ-Kur (2000 öncesi) 2022 Temmuz ayında 4.526 TL maaş alırken 2023 Ocak ayında 5.884 TL emekli maaşı alacak.

Bağ-Kur (Esnaf) 2022 Temmuz ayında 3.415 TL alırken 2023 Ocak ayından itibaren 5.500 TL emekli maaşı alacak.

Bağ-Kur (Tarım) 2022 Temmuz ayında 3.219 TL alırken 2023 Ocak ayından itibaren 5.500 TL emekli maaşı alacak.

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ise e-Devlet sistemine giriş yaparak kolayca alacakları maaş tutarını görüntüleyebilirler. Bu işlem için hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B Emekli Maaşı Hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçeneklerini seçmeniz gerekmektedir.

4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

Bu hesaplama işlemini uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ veya e-Devlet sistemine giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Hesaplama işlemi için link üzerinden açılan ekrandan istenen bilgileri doldurmanız gerekiyor.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

SSK emekli maaşı hesaplaması Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. Fakat şu an siteye girildiğinde '2023 yılı Ocak dönemi aylık artışı verileri sisteme yükleninceye kadar uygulama geçici olarak kapatılmıştır.' uyarısıyla karşılaşılıyor.

EMEKLİ MEMUR ZAMMI RESMİ GAZETE'DE!

"31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "3.500" ibaresi "5.500" şeklinde değiştirilmiştir. Geçici Madde 92- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerine; 2023 yılı başından önce bağlanmış gelir ve aylıklar ile 2023 yılında bağlanacak malullük, yaşlılık veya ölüm aylıklarının bu Kanunun 27 nci, 29 uncu, 33 üncü ve geçici 2 nci maddelerine göre 2023 yılı Ocak ayı itibarıyla hesaplanan aylık tutarları dosya bazında ödenmesi gereken miktar esas alınmak kaydıyla 2023 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere %30 oranında artırılır"





Uygulanan zam oranıyla birlikte en düşük emekli maaşı tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Tüm emeklilerimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/s7ByhtN0ut — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 4, 2023







