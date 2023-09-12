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Emekliye ara zam bekleyişi başladı! Ne kadar zam yapılacak?

Emeklilerin gözü yapılacak ek zam oranında... oplu sözleşme zammı oranlarının açıklanmasının ardından emeklilere yapılacak olan ara zam ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Emekli maaşı düzenlemesi ile milyonların alım gücü artacak. Ekim ayında emekliye ek zam ve Cumhuriyet ikramiyesi konusunda detaylar netleşecek. Ocak 2024'te emekli zammı için de memur zam oranının referans olması bekleniyor. Peki, emekliye ara zam olacak mı, emekli ek zammı ne kadar? En düşük emekli maaşı kaç liraya yükselecek?

15:46 . 12/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Emekli maaş zammı

Emekli maaş zammı

Emekliye ek zam konusunda çalışmalar hızlanırken, emekli ve memur zammı için güçlü bir ipucu daha geldi. Orta Vadeli Plan (OVP) ile tahmin edilen enflasyon beklentisine göre yeni emekli maaşı ve memur zammı hesaplama tablosu netleşti.

EMEKLİ EK ZAMMI OLACAK MI, NE ZAMAN YAPILACAK?

Orta Vadeli Plan'ın temellerinin atılması ve bütçede yol haritasının belli olmasının ardından emekliye zam düzenlemesi için çalışmalar başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşları için talimatını vermesiyle iki Bakanlıkta çalışmalar sürüyor. Erdoğan, emekli zammı için bütçe çalışmaları meyvelerini verdikçe bu adımların atılacağını ifade etti ve tarih olarak da yıl sonuna kadar düzenlemenin yapılacağını açıkladı.

Özellikle büyük deprem felaketinin yaralarını sarmak için yoğun çalışmalarak mali disiplini sağlamak adına adımlar atan Bakan Şimşek'in gündeminde 2 hedef var. Birincisi enflasyonu baskılamak. İkincisi ise mali disiplinin sağlanmasıyla asgari ücretli başta olmak üzere tüm emekli ve memurların refahını artırıcı düzenlemeleri devreye almak.

EMEKLİ MAAŞI EK ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Türkiye Yüzyılı'nın ekonomik temellerini atacak Orta Vadeli Plan sunumunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gerçekleştirdi. İş dünyası ve ekonomistler tarafından oldukça nitelikli ve gerçekçi bulunan programda 2023 yılı enflasyon beklentisi yüzde 65 olarak revize edildi. Yeni OVP'ye göre 2024 yıl sonunda TÜFE'nin yüzde 33,0, 2025 yıl sonunda yüzde 15,2, 2026 yıl sonunda ise yüzde 8,5 olması bekleniyor.



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