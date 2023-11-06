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Tahsis numarasına göre emekli maaşı ve ikramiye ödeme tarihleri belli oldu

Çalışmalarda sona geldiklerini söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ödemeler kasımın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor." dedi. Buna göre; SGK, Bağkur emeklilerine 5000 TL ikramiye ödemesi 6-7-9-10-12-14-15 Kasım tarihleri arasında ödenecek. Peki emekli maaşları tahsis numarasına göre ne zaman yatacak? SGK, Bağkur ve Emekli Sandığı emekli maaşları ne zaman hesaplara yatacak?

09:36 - 6/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 09:36 - 6/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Emekli maaş ve ikramiye takvimi belli oldu!

Emekli maaş ve ikramiye takvimi belli oldu!

Hükümetin emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin hazırladığı düzenleme, TBMM’de kabul edildi. Çalışmayan emeklilere tek seferlik yapılacak 5 bin liralık ikramiye ödemesinde tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine toplantısı sonrası gazetecilere açıklama yaptı. Peki emekli maaş ve ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte tahsis numarasına göre emeklilerin maaşlarını alacağı tarih.

SGK (4A) emeklisi zamlı maaşları ne zaman yatacak?

SSK kapsamında emekli maaşı ödeme tarihleri

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR emekli maaşları ödeme tarihleri

Bağ-Kur kapsamında emekli maaşlarının yatış tarihleri;

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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17 dakika önce
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