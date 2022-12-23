Memur ve emekli maaşları için gözler enflasyon rakamlarında: Memur emekli 2023’te ne kadar zam alacak?

Memur ve emekli zammı için heyecan giderek artıyor. Enflasyon verileri ile belirlenecek olan ocak memur emekli zammında geri sayım sürüyor. Memur zammının belirlenmesinde enflasyon oranı ve farkı kilit rol oynayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Enflasyon tahribatlarına karşı çalışanları korumak vazifemiz. Özel sektör emeklileri de dahil, temmuzda bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi Türkiye gerçekleştirecek durumdadır" açıklamasını yaptı. Peki, memur emekli zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?

Memur emekli enflasyon farkı zamlı maaşı

Memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisi ne kadar enflasyon farkı alacak?

Memur ve emekli zammı için geri sayım başladı. Memur ve emeklilere yılda iki defa zam yapılıyor. Bu zam oranı enflasyon oranı ve farkına göre netlik kazanıyor. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gözler aralık ayı enflasyon oranına çevrildi.

2023 emekli memur zammı

Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 14,04 oldu. Böylece temmuzda yüzde 7 zam alan memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisi için 7 puanın üstünde "enflasyon farkı" oluştu. Kesin rakamlar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek.

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Enflasyon ne zaman açıklanacak?

Aralık ayı enflasyon ne zaman açıklanacak?

Memur ve emekli maaşı zammı son günlerin en merak edilen konuları arasında yer alıyor. Memurlara 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşmede belirlenen artış oranı doğrultusunda zam yapılıyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisi her ayın 3'ünde açıklanıyor. 2022 yılı aralık ayı enflasyon 3 Ocak’ta açıklanacak.

Memur zammı Ocak 2023 ne kadar?

Memurlar 2023’te ne kadar zam alacak?

Toplu sözleşme gereği memurlar ocakta yüzde 8 zam alacak. Buna yüzde 7,04'lük enflasyon farkı eklendiğinde bu rakam yüzde 15,04'e ulaştı. TÜFE artışı kadar zam alan işçi ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı da kasım sonu itibariyle yüzde 14, 04 oldu. Ancak kesin rakamlar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek.

En düşük emekli maaşı ne kadar?

Mevcut uygulamada SSK'lı bir emeklinin en düşük emekli aylığı 3.500 lira olarak ödeniyor.

Yıl sonu enflasyon ne kadar olacak?

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisi ne kadar?

Merkez Bankası son enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65,2 olarak açıkladı. Merkez Bankası’nın tahmininin tutması için aralıkta aylık enflasyonun yüzde 1,75’te kalması gerekiyor.Aylık enflasyon aralık ayında yüzde 5 olursa yıllık enflasyon yüzde 70,5; yüzde 7 olursa yıllık enflasyon yüzde 73,7; yüzde 10 olursa yıllık enflasyon yüzde 78,6 olacak.

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2023 memur zammı enflasyon farkı tahminleri

Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise enflasyon olasılıklarına göre şöyle artacak: Yıllık enflasyon Maaş artışı

Yüzde 65,2 Yüzde 17,13

Yüzde 70,5 Yüzde 20,87

Yüzde 73,7 Yüzde 23,17

Yüzde 78,6 Yüzde 26,62