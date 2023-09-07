Memurların ve memur emeklilerinin kaderleri son dakika açıklaması ile belli oldu. Yaklaşık 6 milyon memur ve emeklisi ile 2,4 milyon sosyal destek ödemesi alan vatandaşı doğrudan ilgilendiren toplu sözleşme zammı için sona gelindi. Hakem Kurulu bugün toplandı. 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisinin gözü Hakem Kurulu'nun bugün yapacağı son toplantıdaydı. Toplantıyla birlikte önümüzdeki 2 yılı kapsayan zam oranı belli oldu. Peki, memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak, yeni memur maaşları ne kadar, kaç lira oluyor? İşte detaylar...