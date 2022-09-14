E devlet sosyal konut başvuru ekranı: TOKİ emekli başvuruları nasıl yapılacak, şartları ve ücretleri nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. Sosyal konut projesine başvuru tarihleri belli oldu. Buna TOKİ konutlarda başvurular 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında, dükkan ve arsa başvuruları ise 10 Ekim-7 Kasım arasında yapılacak. Peki emekli TOKİ başvuru şartları neler? 2022 TOKİ Sosyal Konut kampanyası emekli başvurusu nasıl yapılır? TOKİ emekli başvuru ücreti ne kadar, başvuru bedeli hangi bankaya yatırılır? İşte tüm bu soruların cevabına ilişkin haberin detayları.

Engelli, emekli, şehit yakınları ve genç TOKİ kontenjanları

Şehit yakını ve gazilere: 12 bin 500 konutluk kontenjan ayrılacak.

Engelli vatandaşlara: 12 bin 500 konut ayrılacak.

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Emeklilere: 50 bin konut ayrılacak.

Gençlere (18-30 yaş arası): 50 bin konut ayrılacak.

Emekli TOKİ başvuru şartları neler?

TOKİ’nin sitesinde yer alan bilgilere göre, emekliler için TOKİ başvuru şartları şu şekilde:

% 20 Kontenjan - 50 bin konut

- T.C. vatandaşı olması,

- Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

- Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ’den daha önce ev sahibi olmama

- İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç),

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- Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması

TOKİ ev, arsa ve işyeri fiyatları, taksit ve vade sayısı

Proje kapsamında 250 bin sosyal konut, 250 sosyal konut arsası ve 10 bin iş yerini 2 yılda kullanıma sunulacak.

81 ili ve tüm ilçeleri kapsayacak proje 2023 ile 2028 yılları arasında tamamlanacak. Bu kapsamda 5 yılda toplamda 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapılacak.

2+1 evler: Proje kapsamında 2+1 konutların/evlerin aylık taksiti 2 bin 280 lira olacak. Toplam değeri 608 bin lira olan evler yüzde 10 peşinatla 240 ay vadeyle ödenecek.

3+1 evler: Proje kapsamında 3+1 konutların/evlerin aylık taksiti 3 bin 187 lira olacak. Toplam değeri 850 bin lira olan evler yüzde 10 peşinatla 240 ay vadeyle ödenecek.

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İş yeri: İş yerleri 350 bin liradan başlayan fiyatlarla 120 ay vade ile aylık 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle ödenecek.

Proje kapsamında 350-500 metrekarelik müstakil parsel veya hisseli parsel şeklinde konutlar için altyapısı hazır arsalar da satışa sunulacak.

Müstakil parsel arsalar: İlk grupta olan ve fiyatı 192 bin 500 lira olan müstakil parselli arsaların aylık taksidi 1604 TL olacak ve 10 yıl vadeyle ödenecek.

Hisseli parsel arsalar: İkinci grupta olan ve fiyatı 112 bin 500 lira olan hisseli parsel arsaların aylık taksidi 937 TL olacak ve 10 yıl vadeyle ödenecek.

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TOKİ konut, arsa, işyeri başvurular nereye yapılacak?

Sosyal konut projsine başvurular Ziraat Bankası veya Halk Bankası ile e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

TOKİ konut, arsa başvuru ücreti ne kadar?

Sosyal konut projesine başvuru bedeli 500 lira olarak belirlendi. Konut ödemelerinde aylık taksitler asgari ücretlilerin ödeyebileceği miktarda olacak. Ödemeler de toplam hane gelirinin yüzde 30’nü geçmeyecek.

TOKİ sosyal konut e devlet başvuru ekranı için tıklayın

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