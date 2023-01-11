Özgün Zamlı emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak?
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Zamlı emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yüzde 30'luk zam oranı doğrultusunda, aile yardımı ödeneği dahil, en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 848 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 901 liraya yükseldi. Bağ-Kur ve SGK emeklisinin en düşük maaşı ise 5 bin 500 TL oldu. Peki maaş farkları ne zaman yatacak? Memur ve emekli maaş farklarının ödeneceği tarih belli oldu. İşte emekli memur maaş farkları ödeme tarihleri.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? Zamlı maaş farkları ne zaman yatar? Ocak farkı ne zaman yatacak?
Memur emekli zam farkı ne zaman yatacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memur ve emeklilere bu aydan itibaren maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağını açıklamasının ardından kamu görevlileri ve emeklilerin aylık ve ücretlerinde yapılan artışlar belli oldu.

Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 8 oranında artış öngörüldü.

Memur emekli zammı 2023
Memur emekli zammı 2023

2022 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 15,40 olarak gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 8,48 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere toplamda yüzde 16,48, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise gerçekleşen enflasyona bağlı olarak yüzde 15,40 artış sağlanması planlanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla bu oranlar yüzde 30 olarak uygulanacak.

Memur ve emekli maaş farkı
Memur ve emekli maaş farkı

Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

  • Zam açıklamaları ardından enflasyon farkının yatacağı tarihe yönelik araştırmalar başladı. Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren almaya başlayacak.

Bağkur-SSK emeklisi maaş farklarını hangi tarihte alacak?

Emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları 27 Ocak'ta ödenecek. SGK emeklisi 17-26 Ocak'ta, Bağkur emeklisi de 25-28 Ocak'ta zamlı maaşlarını alması bekleniyor.

En düşük memur maaşı
En düşük memur maaşı

En düşük memur maaşı ne kadar?

  • Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 848 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 901 liraya yükseldi. Artışlar neticesinde 2023 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şöyle:

SGK-Bağkur maaşları 2023

  • SSK 2000 sonrası şu anki maaş: 3 bin 500 TL
  • Zamlı maaş: 5 bin 500 TL
  • SSK 2000 öncesi şu anki maaş: 4 bin 867 TL
  • Zamlı maaş: 6 bin 327 TL
  • Bağ-Kur tarım şu anki maaş: 3 bin 500 TL
  • Zamlı maaş: 5 bin 500 TL
  • Bağ-Kur esnaf şu anki maaş: 4 bin 196 TL
  • Zamlı maaş: 5 bin 500 TL

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