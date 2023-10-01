Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'nin yeni yasama yılı açılış programında konuşuyor. ''Önümüzde yeni bir görev ve yeni bir fırsat var bu da ülkemizi yeni ve sivil bir Anayasaya kavuşturmaktır.'' diyen Erdoğan toplumun tüm kesimlerini yeni anayasa çağrısına katılmaya davet etti. Erdoğan Ankara'daki hain saldırıya ilişkin ise, ''Bu sabah iki caninin etkisiz hale getirildiği eylem, terör örgütünün son çırpınışıdır. Vatandaşın huzuruna ve güvenliğine kast eden alçaklar, emellerine ulaşamamıştır asla da ulaşamayacaktır.'' ifadelerini kullandı.