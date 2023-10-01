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Erdoğan milyonlara müjdeyi verdi: İlk yasa teklifi emekliye zam düzenlemesi olacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis’in yeni yasama yılı açılışındaki konuşmasında emekli maaş zammına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Erdoğan, “Emeklilerden gençlere kadar toplumun her kesimine özel yasal düzenlemeler teker teker hayata geçirilecek. İlk yasa tekliflerinden biri emekli maaşlarına yapılacak düzenleme olacak” dedi.

14:41 . 1/10/2023 Sunday
Yeni Şafak
Emekli maaş zammı

Emekli maaş zammı

TBMM Genel Kurulu yeni yasama yılının açılışı için düzenlenen törende toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılı açılışında konuşma yaptı.

Emekli zammı ne zaman Meclis’e gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli zammı düzenlemesine ilişkin olarak, “Yeni dönemde milyonca kişiyi ilgilendiren önemli düzenlemeler için mesai yapılacak. Emeklilerden gençlere kadar toplumun her kesimine özel yasal düzenlemeler teker teker hayata geçirilecek. Meclis'in bu dönem en önemli mesaisi ise yeni ve sivil anayasa olacak. İlk yasa tekliflerinden biri emekli maaşlarına yapılacak düzenleme olacak. Aile Bankasından gençlere özel desteklere kadar birçok yasal düzenleme görüşülecek.” ifadelerini kullandı.

Emekli zammı için tahminler neler?

Emeklilere de yüzde 50 artış olacağı kanaatindeyim. Refah payı eklendiğinde 7500 TL olan en düşük emekli maaşı 11 bin 250 TL seviyesine ulaşacaktır. En düşük memur emeklisi maaşı 9 bin 876 TL’den, 14 bin 814 TL seviyesine gelecektir.





#Emekli maaşı
#cumhurbaşkanı erdoğan
#son dakika haberleri
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Erdoğan milyonlara müjdeyi verdi: İlk yasa teklifi emekliye zam düzenlemesi olacak!