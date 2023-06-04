Emekli maaş ve ikramiyelerinde düzenleme için geri sayım sürüyor. Temmuz ayında enflasyon oranlarının ışığında maaşlara zam uygulanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekli aylığının ve bayram ikramiyesinin yeniden düzenleneceği müjdesini duyurmuştu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren emekli aylıklarında kademeli zam yapılacak. "Emekli maaş zammı ne kadar yapılacak? Kim ne kadar emekli maaşı alacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, Temmuz emekli maaş zammı için hesaplamalar!

Emeklilere ara zamda çalışmalar hızlandı. Kamu işçisinin yüzde 45'lik maaş artışının ardından emeklilerin beklediği ara zam konusunda, 6 aylık enflasyon verisi, refah payı ve seyyanen zam formülü üzerindeki çalışmaların tamamlamak üzere olduğu belirtildi. Edinilen bilgilere göre maaş zamlarının temmuz ayına yetiştirilmesi hedefleniyor.

SGK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına kamu işçi zammı kadar artış mı yapılacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren emekli aylıklarında kademeli zam yapılacak. Sabah'te yer alan habere göre memur ve memur emeklisinin yüzde 6 toplu sözleşme zammına ek enflasyon farkı da alacağı biliniyor. Merkez Bankası'nın anketine göre 6 aylık zam oranının SGK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 29.92 sevilerinde olması beklenirken, refah payı hariç memur ve emeklisi zammı ise yüzde 18.63 olarak hesaplanıyor. Ancak burada kamu işçisine yapılan yüzde 45'lik zammın referans alınması bekleniyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında kademeli olarak zam planlanıyor. Böylece en düşük emekli aylıklarına yapılan iyileştirmeden yararlanamayan emeklilere yönelik düzeltme yapılmasının planlanıyor. Buna göre, 10-15 bin TL arasındaki emekli aylıklarının yüzde 45, 15-20 bin TL arasındaki aylıklara yüzde 40, bu tutarın üzerindekilere aylıklara da yüzde 35 oranında zam yapılabileceği dile getiriliyor. Ara zammın yüzde 45 oranında yapılması halinde 10 bin TL'lik emekli aylığının, 4 bin 500 lira artışla 14 bin 500 TL olabileceği belirtiliyor.

En düşük memur maaşı ne kadar?

Memur maaşlarının en düşük net 22 bin lira olacağının açıklanmasının ardından gözler emekli maaşlarına çevrildi. Başkan Erdoğan, "Kamu işçilerinde olduğu gibi, en düşük maaşını yine 15 bin liraya çıkartarak, üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar, otomatik olarak emekliliklerine de yansıyacak" demişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aylıklara enflasyonla birlikte refah payı, seyyanen artış yansıtacak düzenlemeye ilişkin çalışmalara başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nca pazartesi günü açıklanacak mayıs ve ardından haziran enflasyon oranları sonrasında aylıklara yapılacak zam oranı netleşecek.

En düşük emekli maaşı ne kadar?

Memur ve emekli maaşlarında yapılacak zamma 6 aylık enflasyon oranına refah payı eklenecek. Mayıs ayı enflasyonunun pazartesi günü açıklanmasıyla enflasyon farkının belirlenmesinde geriye sadece haziran ayı verileri kalacak. En düşük emekli aylığının yüzde 36 artışla 7500 lira olmasının ardından bu tutarın üzerinde aylık alan milyonlarca emeklinin aylığına refah payı eklenecek.

Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar?

Kademeli artışta 14 bin lira alan yüzde 45 zam formülüne göre temmuz ayı itibariyle 20 bin 300 lira emekli aylığı alacak. Diğer yandan bugün 16 bin lira aylık alan, yüzde 40 artışla 22 bin 400 lira, 21 bin lira aylık alan da yüzde 35 artışla, 28 bin 350 lira alacak. En düşük emekli aylığına zammın ardından yapılacak bu kademeli artış doğrudan 6 milyon emeklinin aylığına yansıyacak.

Ocak ayında memur ve emekli aylıklarına yüzde 30 oranında zam yapıldı. Memur aylıklarına yapılan zammın 13.52 puanı, SSK ve BAĞ-KUR aylıklarına yapılan zammın da 14.60 puanı normal zammın dışındaki refah zammından oluştu.