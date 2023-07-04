Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından "5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız belli olacaktır. Bu oranın belli olmasının ardından memur ve emekli zammını açıklayacağız. Memur ve memur emeklilerine verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz" dedi. Gözler yarın TÜİK'in açıklayacağı Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Emeklilere kademeli artış yapılması kesinleşti. En düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira olacak kalacak. Emekliler kök maaşlarına göre kademeli olarak zam alacak. İşte kök maaşlara göre gelecek zamlar ve zamlı maaşlar...

Kök aylığa göre emekli maaşına ne kadar zam yapılacak?

Örneğin, kök aylığı 3.500 liranın altında olanlara 50, 3.500 -5.500 lira arasındakilere yüzde 45, 5.500-7.500 lira arasındakilere yüzde 40, 7.500-10 bin lira arasındakilere yüzde 35 gibi azalan oranda bir zam belirlenecek.

Kök aylığı 3.500 TL olan emekliye yüzde 50 zam yapılınca kök maaşı 5 bin 250 TL olacak. Ancak o emekli yine en düşük emekli aylığı olan 7 bin 500 TL'yi almaya devam edecek.

Kök aylığı 5.000 lira olan emekliye yüzde 45 zam yapılınca maaşı 7 bin 250 TL'ye yükselecek. Ancak bu emekliler de en düşük emekli aylığı olan 7 bin 500 lirayı almaya devam edecekler...

Kök aylığı zamla 7 bin 500 lirayı bulmayanların maaşı ne kadar olacak?

Yapılan zam sonrası kök aylığı 7500 liranın altında kalanlar, yine 7500 lira aylık almaya devam edecek. Kademeli artış prim günü ile emekli aylığı arasında ortaya çıkan farkı telafi edecek.

Kök maaş nedir?

Kök maaş emekli maaşının düzenleme öncesindeki tutarı demek. Kök ücret, işçinin işi görmesi karşılığında işverenin kendisine ödemeyi kabul ettiği salt miktarı göstermektedir. Bu ücret saatlik, günlük veya aylık çalışma karşılığı olarak belirlenebilir ve işçi, iş görme edimini yerine getirdiği sürece buna hak kazanır.

Kök ücret nasıl hesaplanır?

Örneğin 4.000 lira maaş alan bir emekliye şu an 7.500 TL ödenecek. Temmuz ayında bu emekliye yüzde 30 zam yapıldığında yeni kök maaşı 4000 X % 30 = 5200 TL'ye çıkacak. Bu rakam da 7.500 TL'ye tamamlanacak.

Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında memur ve emekli maaşları ile ilgili gelişmeleri duyurdu. "Dünkü kabine toplantısının birinci gündem maddesi, temmuz ayında memur ve emeklilere yapılacak zamlardı" diyen Selvi, kulis bilgilerini aktardı. Selvi şunları aktardı: